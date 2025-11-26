Samsung straci miano lidera? Potężny konkurent wkrótce ma go dogonić

Południowokoreański producent rządzi na światowym rynku smartfonów. Okazuje się jednak, że wkrótce Samsung może zostać pokonany przez potężnego konkurenta.

Samsung i Apple to wiodący producenci smartfonów na świecie, a w „pojedynku” na flagowce Apple iPhone 17 vs. Samsung Galaxy S25 walka była wyjątkowo wyrównana. Kto jednak w przyszłości będzie „rządził” na rynku smartfonów?

Bloomberg dotarł do najnowszego raportu Counterpoint Research, z którego wynika, że Apple może mocno namieszać na rynku. Okazuje się, że popyt na najnowsze smartfony z logiem nadgryzionego jabłka jest ogromny, a sprzedaż Apple iPhone 17 może spowodować wzrost dostaw iPhone’ów o 10% w 2025 roku. Jednocześnie Samsung odnotował wzrost o 4,6%, podczas gdy cały rynek ma zwiększyć się o 3,3%.

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25 – fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Jak zauważa Apple Insider, głównym czynnikiem skali tego popytu są Chiny i USA. Ponadto aktualnie sporo osób, które kupiły smartfony w czasach pandemii, decyduje się na wymianę swojego urządzenia. Z udostępnionych przez Counterpoint Research danych wynika, że pomiędzy 2023 rokiem a drugim kwartałem 2025 roku sprzedano 358 milionów używanych iPhone’ów. Może więc okazać się, że również ci kupujący zdecydują się na odświeżenie swojego urządzenia.

Przyszedł czas na zmianę lidera na rynku smartfonów

Wszystko to składa się w jedną całość. Apple prawdopodobnie stanie na pozycji lidera rynku smartfonów, wyprzedzając Samsunga. Z raportu wynika, że może utrzymać tę pozycję aż do 2029 roku.

Sytuacja wygląda trochę inaczej jeśli chodzi o system. Nadal to Android zrzesza znacznie więcej użytkowników – według Apple Insider globalna baza przekracza 70%. Źródło podkreśla jednak, że nawet wzrost sprzedaży i popularność iPhone’ów na całym świecie daje niewielkie szanse na to, że liczba użytkowników iOS prześcignie Androida.

Według ostatnich danych Counterpoint Research, przypadających na III kwartał 2025 roku, globalny udział w sprzedaży smartfonów pod względem systemu operacyjnego prezentuje się następująco:

Android – 79%,

iOS – 17%,

HarmonyOS – 4%.

Globalny udział w sprzedaży smartfonów według systemu operacyjnego (źródło: Counterpoint Research)

Warto przypomnieć, że – zgodnie z prognozami analityków TrendForce z lipca 2025 roku – Samsung pozostanie liderem w sprzedaży składanych smartfonów. Jednocześnie należy podkreślić, że południowokoreańskiego producenta w dziedzinie składaków próbują dogonić Chińczycy, a konkretnie marka Huawei.