Seria Huawei Mate 80 pokazana. Wybitne aparaty i niesamowite ekrany

Smartfony z serii Huawei Mate 80 zdecydowanie mają się czym pochwalić. Dostajemy świetne aparaty, a do tego w Mate 80 Pro Max znalazł się naprawdę jasny ekran.
Cztery nowe smartfony Huawei Mate 80
Dziś, oprócz premiery Huawei Mate X7, mieliśmy do czynienia z prezentacją nowej serii smartfonów. Składa się ona z czterech modeli – podstawowego Mate 80, wydajniejszego Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max z wybitnym ekranem oraz Mate 80 RS Ultimate Design, który zapewnia nie tylko topową specyfikację, ale również wyróżniający się wygląd.
Huawei Mate 80 to przede wszystkim 6,75-calowy OLED LTPO 120 Hz, do 16 GB RAM i do 512 GB na dane użytkownika. Na pokładzie znalazł się akumulator 5750 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W. W kwestii pojemności akumulatorów pozostałe modele wypadają podobnie, więc Huawei nie zdecydował się pójść tą samą drogą, co wielu innych graczy z Chin, montujących już akumulatory mające ponad 7000 mAh.
Smartfon wyposażony jest w aparat główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną, aparat ultraszerokokątny 40 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix. Z kolei z przodu znalazł się aparat 13 Mpix z czujnikiem głębi 3D. Sercem jest procesor Kirin 9020, a całość działa pod kontrolą HarmonyOS 6.
Huawei Mate 80 Pro to większa wydajność za sprawą procesora Kirin 9030 lub 9030 Pro – pierwszy montowany jest w tańszych wariantach (12 GB RAM, 256/512 GB na dane), drugi w tych droższych (16 GB RAM, 512 GB/1TB). Do tego dochodzi główny aparat 50 Mpix ze zmienną przysłoną, aparat ultraszerokokątny 40 Mpix oraz teleobiektyw 48 Mpix. Przedni aparat to 13 Mpix, a do tego smartfon oferuje czujnik głębi 3D. Ekran to 6,75-calowy OLED LTPO o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz.
Wypada wspomnieć, że Huawei Mate 80 Pro – podobnie jak pozostałe nowe modele – oferuje Outdoor Exploration Mode, czyli tryb mający sprawdzić się w awaryjnych sytuacjach. Znacząco wydłuża czas pracy, zapewnia dostęp do map i kompasu, a także możliwość korzystania z komunikacji satelitarnej. Akumulator o pojemności 5750 mAh można ładować przewodowo 100 W lub bezprzewodowo 80 W.
Huawei Mate 80 Pro Max to propozycja dla tych naprawdę wymagających. Uwagę zwraca 6,9-calowy ekran OLED LTPO o częstotliwości odświeżania do 120 Hz i – co jest fenomenalnym wynikiem – szczytowej jasności sięgającej nawet 8000 nitów. Z kolei wydajność na zadowalającym poziomie będzie starał się zapewnić układ Kirin 9030 Pro, któremu może towarzyszyć maksymalnie 16 GB RAM i 1 TB na pliki użytkownika.
Smartfon wyposażony jest w cztery aparaty z tyłu obudowy – główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną, ultraszerokokątny 40 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix i drugi teleobiektyw 50 Mpix. Przód należy już do aparatu 13 Mpix i technologii pomiaru głębi 3D. Akumulator 6000 mAh obsługuje ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 80 W. To wszystko – tak jak w całej serii – pracuje pod kontrolą HarmonyOS 6.
Jeszcze wyżej, dla osób poszukujących smartfona ostatecznego, znajduje się Huawei Mate 80 RS Ultimate Design. Wyróżnia się on designem, aczkolwiek pod względem specyfikacji ma wiele wspólnego z Mate 80 Pro Max. Jednakże już w standardzie wyposażony jest w aż 20 GB RAM.
Ile kosztują smartfony z serii Huawei Mate 80?
Modele z linii Mate 80 zadebiutowały w Chinach. Podstawowy Mate 80 startuje od 4699 juanów (około 2414 złotych). Za Huawei Mate 80 Pro trzeba zapłacić minimum 5999 juanów (około 3082 złotych), a Mate 80 Pro Max to wydatek co najmniej 7999 juanów (około 4109 złotych). Natomiast Huawei Mate 80 RS Ultimate Design został wyceniony na 11999 juanów (około 6164 złotych).