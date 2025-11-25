Seria Huawei Mate 80 pokazana. Wybitne aparaty i niesamowite ekrany

Smartfony z serii Huawei Mate 80 zdecydowanie mają się czym pochwalić. Dostajemy świetne aparaty, a do tego w Mate 80 Pro Max znalazł się naprawdę jasny ekran.

Cztery nowe smartfony Huawei Mate 80

Dziś, oprócz premiery Huawei Mate X7, mieliśmy do czynienia z prezentacją nowej serii smartfonów. Składa się ona z czterech modeli – podstawowego Mate 80, wydajniejszego Mate 80 Pro, Mate 80 Pro Max z wybitnym ekranem oraz Mate 80 RS Ultimate Design, który zapewnia nie tylko topową specyfikację, ale również wyróżniający się wygląd.

Huawei Mate 80 to przede wszystkim 6,75-calowy OLED LTPO 120 Hz, do 16 GB RAM i do 512 GB na dane użytkownika. Na pokładzie znalazł się akumulator 5750 mAh z ładowaniem przewodowym 66 W i bezprzewodowym 50 W. W kwestii pojemności akumulatorów pozostałe modele wypadają podobnie, więc Huawei nie zdecydował się pójść tą samą drogą, co wielu innych graczy z Chin, montujących już akumulatory mające ponad 7000 mAh.

Smartfon wyposażony jest w aparat główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną, aparat ultraszerokokątny 40 Mpix i teleobiektyw 12 Mpix. Z kolei z przodu znalazł się aparat 13 Mpix z czujnikiem głębi 3D. Sercem jest procesor Kirin 9020, a całość działa pod kontrolą HarmonyOS 6.

Mate 80 | fot. Huawei

Huawei Mate 80 Pro to większa wydajność za sprawą procesora Kirin 9030 lub 9030 Pro – pierwszy montowany jest w tańszych wariantach (12 GB RAM, 256/512 GB na dane), drugi w tych droższych (16 GB RAM, 512 GB/1TB). Do tego dochodzi główny aparat 50 Mpix ze zmienną przysłoną, aparat ultraszerokokątny 40 Mpix oraz teleobiektyw 48 Mpix. Przedni aparat to 13 Mpix, a do tego smartfon oferuje czujnik głębi 3D. Ekran to 6,75-calowy OLED LTPO o maksymalnej częstotliwości odświeżania 120 Hz.

Wypada wspomnieć, że Huawei Mate 80 Pro – podobnie jak pozostałe nowe modele – oferuje Outdoor Exploration Mode, czyli tryb mający sprawdzić się w awaryjnych sytuacjach. Znacząco wydłuża czas pracy, zapewnia dostęp do map i kompasu, a także możliwość korzystania z komunikacji satelitarnej. Akumulator o pojemności 5750 mAh można ładować przewodowo 100 W lub bezprzewodowo 80 W.

Mate 80 Pro | fot. Huawei

Huawei Mate 80 Pro Max to propozycja dla tych naprawdę wymagających. Uwagę zwraca 6,9-calowy ekran OLED LTPO o częstotliwości odświeżania do 120 Hz i – co jest fenomenalnym wynikiem – szczytowej jasności sięgającej nawet 8000 nitów. Z kolei wydajność na zadowalającym poziomie będzie starał się zapewnić układ Kirin 9030 Pro, któremu może towarzyszyć maksymalnie 16 GB RAM i 1 TB na pliki użytkownika.

Smartfon wyposażony jest w cztery aparaty z tyłu obudowy – główny 50 Mpix ze zmienną przysłoną, ultraszerokokątny 40 Mpix, teleobiektyw 50 Mpix i drugi teleobiektyw 50 Mpix. Przód należy już do aparatu 13 Mpix i technologii pomiaru głębi 3D. Akumulator 6000 mAh obsługuje ładowanie przewodowe 100 W i bezprzewodowe 80 W. To wszystko – tak jak w całej serii – pracuje pod kontrolą HarmonyOS 6.

Mate 80 Pro Max | fot. Huawei

Jeszcze wyżej, dla osób poszukujących smartfona ostatecznego, znajduje się Huawei Mate 80 RS Ultimate Design. Wyróżnia się on designem, aczkolwiek pod względem specyfikacji ma wiele wspólnego z Mate 80 Pro Max. Jednakże już w standardzie wyposażony jest w aż 20 GB RAM.

Mate 80 RS Ultimate Design | fot. Huawei

Ile kosztują smartfony z serii Huawei Mate 80?

Modele z linii Mate 80 zadebiutowały w Chinach. Podstawowy Mate 80 startuje od 4699 juanów (około 2414 złotych). Za Huawei Mate 80 Pro trzeba zapłacić minimum 5999 juanów (około 3082 złotych), a Mate 80 Pro Max to wydatek co najmniej 7999 juanów (około 4109 złotych). Natomiast Huawei Mate 80 RS Ultimate Design został wyceniony na 11999 juanów (około 6164 złotych).