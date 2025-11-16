Wreszcie doczekaliśmy się podstawowego flagowca Apple, który może rywalizować z podstawowym flagowcem Samsunga jak równy z równym (co w ostatnich latach wcale nie było oczywiste). Przez wielu iPhone 17 uznawany jest aktualnie za najbardziej opłacalny smartfon Apple. Samsung Galaxy S25 natomiast jest jednym z najmniejszych high-endowych telefonów dostępnych na rynku, działających pod kontrolą Androida. Jak te modele wypadają na swoim tle?
Odpowiem od razu: zaskakująco porównywalnie. Oczywiście – największa różnica pomiędzy nimi to system operacyjny i tutaj preferencji nie przeskoczymy – kto woli Androida kupi Galaxy S25, kto siedzi w ekosystemie jabłkowym – wybierze iPhone’a 17.
Tu jednak ważna uwaga: Samsung wspiera asystenta Gemini po polsku i ma też masę funkcji opartych o AI (w ramach pakietu Galaxy AI), podczas gdy polskiej Siri i opcji Apple Intelligence na iOS w naszym języku raczej szybko się nie doczekamy. Jasne, Apple nawiązało współpracę z Google, ale prędzej w iPhone’ach pojawi się Gemini niż Siri zacznie gadać w naszym języku. Ale może się mylę ;)
Czas na cyferki.
iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25 – porównanie parametrów technicznych:
|model
|iPhone 17
|Samsung Galaxy S25
|ekran
|płaski, 6,3″ Super Retina XDR OLED, 2622×1206 pikseli, 120 Hz, LTPO, HDR, max 3000 nitów
|6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, max. 2600 nitów
|procesor
|Apple A19
|Qualcomm Snapdragon 8 Elite
|RAM
|8 GB
|12 GB
|pamięć
|od 256 GB do 1 TB
|od 128 do 512 GB
|system
|iOS 26
|Android 16
|długość wsparcia
|7 lat aktualizacji iOS
|7 lat aktualizacji Androida
|aparat
|główny 48 Mpix (OIS, f/1.6 26 mm)
+ ultraszeroki 48 Mpix (120°, f/2.2 13 mm)
|główny 50 Mpix (85°, f/1.8, OIS, dual pixel)
+ teleobiektyw 10 Mpix (36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS)
+ ultraszeroki 12 Mpix (120°, f/2.2)
|aparat przedni
|18 Mpix f/1.9
|12 Mpix f/2.2
|głośniki
|stereo, Dolby Atmos
|stereo, Dolby Atmos
|akumulator
|3692 mAh
|4000 mAh
|ładowanie
|przewodowe 30 W,
MagSafe 25 W
|przewodowe 25 W,
indukcyjne 15 W
|5G
|tak
|tak
|NFC
|tak
|tak
|USB
|USB-C 2.0 (do 480 MB/s)
|USB-C 3.2 Gen 1 (do 625 MB/s)
|microSD
|nie
|nie
|dual SIM
|nanoSIM + eSIM
|nanoSIM + eSIM
|3.5 mm jack audio
|nie
|nie
|czytnik linii papilarnych
|nie, tylko Face ID
|tak, ultradźwiękowy
|wymiary
|149,6 x 71,5 x 7,95 mm
|146,9 x 70,5 x 7,2 mm
|waga
|177 g
|162 g
|odporność
|IP68
|IP68
|cena
|256 GB: 3999 złotych
|256 GB: ok. 4000 złotych
128 GB: 3369 złotych
Co jest podobne?
- wydajność i kultura pracy,
- wodoszczelność (IP68)
- długość wsparcia (7 lat)
- obsługiwane moduły: 5G, NFC, GPS, Bluetooth,
- brak fizycznego dual SIM,
- braki: microSD, 3.5 mm jacka audio.
Co przemawia za iPhonem 17?
- lepsza stabilizacja wideo,
- możliwość nagrywania przednim aparatem poziomego wideo, trzymając telefon pionowo,
- lepsze głośniki,
- nieco szybsze ładowanie bezprzewodowe,
- rozpoznawanie twarzy oparte o skan przestrzenny (vs 2D).
Co przemawia za Samsungiem Galaxy S25?
- teleobiektyw (z jednym “ale”),
- masa przydatnych opcji w pakiecie Galaxy AI (Apple Intelligence nie jest dostępne po polsku),
- ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych (vs brak),
- Samsung Dex,
- szybsze USB C.
iPhone 17 vs Galaxy S25 – co trzeba wiedzieć?
Galaxy S25 jest odrobinę mniejszy i mniej waży, bo i ma nieco mniejszy ekran – jego przekątna to 6,2”, podczas gdy iPhone 17 ma 6,3”. Obie konstrukcje są wodoszczelne zgodnie z normą IP68. Na krawędzi telefonu Apple jest więcej przycisków – poza włącznikiem i regulacją głośności jest jeszcze przycisk czynności oraz spust migawki.
Biorąc pod uwagę wydajność, ta stoi w obu modelach na bardzo podobnym poziomie. Inaczej jest jednak w przypadku jakości dźwięku, wydobywającego się z głośników stereo, tu jednak króluje iPhone – gra o klasę wyżej, mogąc pochwalić się mocniejszym dźwiękiem i większą ilością basu.
iPhone ma Face ID, a samsungowy rywal jedynie rozpoznawanie twarzy oparte o przednią kamerkę. I oczywiście ekranowy czytnik linii papilarnych, którego iPhone’owi brakuje. W obu przypadkach można liczyć na 7 lat aktualizacji systemów. Jest też ładowanie indukcyjne – w iPhonie MagSafe 25 W, w Samsungu – 15 W.
Czas pracy obu telefonów jest podobny. Przy czym iPhone na samych danych mobilnych potrafi osiągnąć nieco wyższy SoT (niecałe 4 godziny vs. ok. 3,5 godziny w Galaxy S25), ale za odnoszę wrażenie, że Samsung w tym modelu lepiej radzi sobie z zarządzaniem baterią w trybie czuwania.
Zdjęcia
Jeśli chodzi o zdjęcia, Waszą uwagę zwrócę przede wszystkim na szerokość kadru – w Samsungu główny obiektyw ma ogniskową 23 mm, w iPhonie jest to 26 mm. Można też dostrzec inną charakterystykę barwową. I choć kolory z iPhone’a mogą podobać się bardziej, tak Samsung lepiej oddaje rzeczywiście panujące w danej chwili warunki.
W ogólnym ujęciu iPhone robi jaśniejsze zdjęcia, a do tego odnoszę wrażenie, że mają mniej szumów i momentami są ostrzejsze i pełniejsze detali (zwróćcie uwagę choćby na jesienne liście na pierwszym zdjęciu czy zdjęcie głośnika Polaroida – tu od razu zaznaczę, że tapeta w tle ma chłodne barwy).
Galaxy S25 ma teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, ale nie zawsze z niego korzysta – w gorszych warunkach i tak robi cropa z głównego aparatu tak, jak iPhone, który przecież teleobiektywu nie ma.
iPhone 17 bryluje pod względem stabilizacji obrazu podczas nagrywania wideo. A i umożliwia nagrywanie przednim aparatem w poziomie, trzymając telefon pionowo – wbrew pozorom to fajny bajer.
Podsumowanie
Muszę przyznać, że tak wyrównanego pojedynku się nie spodziewałam. Oba telefony powinny bardzo dobrze sprawdzić się w codziennym użytkowaniu większości z nas. A wybór i tak – mimo innych mocnych stron poszczególnych modeli – zdefiniują głównie preferencje co do systemu operacyjnego.
Apple iPhone 17
Na koniec ważna rzecz: iPhone 17 dostępny jest w najniższej wersji pamięciowej 256 GB za 3999 złotych – czyli w cenie, w jakiej Apple sprzedawało rok wcześniej iPhone’a 16 w opcji 128 GB. Galaxy S25 natomiast jest dostępny w obu wariantach pamięciowych, dzięki czemu automatycznie można kupić go taniej – 128 GB kosztuje ok. 3369 złotych, natomiast 256 GB – podobnie jak iPhone 17 256 GB – ok. 4000 złotych (w większości sklepów 4199 złotych).
Samsung Galaxy S25 256 GB
Teraz głos oddaję w Wasze ręce: iPhone 17 czy Samsung Galaxy S25?