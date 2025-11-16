Wreszcie doczekaliśmy się podstawowego flagowca Apple, który może rywalizować z podstawowym flagowcem Samsunga jak równy z równym (co w ostatnich latach wcale nie było oczywiste). Przez wielu iPhone 17 uznawany jest aktualnie za najbardziej opłacalny smartfon Apple. Samsung Galaxy S25 natomiast jest jednym z najmniejszych high-endowych telefonów dostępnych na rynku, działających pod kontrolą Androida. Jak te modele wypadają na swoim tle?

Odpowiem od razu: zaskakująco porównywalnie. Oczywiście – największa różnica pomiędzy nimi to system operacyjny i tutaj preferencji nie przeskoczymy – kto woli Androida kupi Galaxy S25, kto siedzi w ekosystemie jabłkowym – wybierze iPhone’a 17.

Tu jednak ważna uwaga: Samsung wspiera asystenta Gemini po polsku i ma też masę funkcji opartych o AI (w ramach pakietu Galaxy AI), podczas gdy polskiej Siri i opcji Apple Intelligence na iOS w naszym języku raczej szybko się nie doczekamy. Jasne, Apple nawiązało współpracę z Google, ale prędzej w iPhone’ach pojawi się Gemini niż Siri zacznie gadać w naszym języku. Ale może się mylę ;)

Czas na cyferki.

iPhone 17 vs Samsung Galaxy S25 – porównanie parametrów technicznych:

model iPhone 17 Samsung Galaxy S25 ekran płaski, 6,3″ Super Retina XDR OLED, 2622×1206 pikseli, 120 Hz, LTPO, HDR, max 3000 nitów 6,2″ Dynamic AMOLED 2X, 2340 x 1080 pikseli, 1-120 Hz, Gorilla Glass Victus 2, HDR10+, max. 2600 nitów procesor Apple A19 Qualcomm Snapdragon 8 Elite RAM 8 GB 12 GB pamięć od 256 GB do 1 TB od 128 do 512 GB system iOS 26 Android 16 długość wsparcia 7 lat aktualizacji iOS 7 lat aktualizacji Androida aparat główny 48 Mpix (OIS, f/1.6 26 mm)

+ ultraszeroki 48 Mpix (120°, f/2.2 13 mm) główny 50 Mpix (85°, f/1.8, OIS, dual pixel)

+ teleobiektyw 10 Mpix (36°, f/2.4, 3x zoom optyczny, OIS)

+ ultraszeroki 12 Mpix (120°, f/2.2) aparat przedni 18 Mpix f/1.9 12 Mpix f/2.2 głośniki stereo, Dolby Atmos stereo, Dolby Atmos akumulator 3692 mAh 4000 mAh ładowanie przewodowe 30 W,

MagSafe 25 W przewodowe 25 W,

indukcyjne 15 W 5G tak tak NFC tak tak USB USB-C 2.0 (do 480 MB/s) USB-C 3.2 Gen 1 (do 625 MB/s) microSD nie nie dual SIM nanoSIM + eSIM nanoSIM + eSIM 3.5 mm jack audio nie nie czytnik linii papilarnych nie, tylko Face ID tak, ultradźwiękowy wymiary 149,6 x 71,5 x 7,95 mm 146,9 x 70,5 x 7,2 mm waga 177 g 162 g odporność IP68 IP68 cena 256 GB: 3999 złotych 256 GB: ok. 4000 złotych

128 GB: 3369 złotych

Co jest podobne?

wydajność i kultura pracy,

wodoszczelność (IP68)

długość wsparcia (7 lat)

obsługiwane moduły: 5G, NFC, GPS, Bluetooth,

brak fizycznego dual SIM,

braki: microSD, 3.5 mm jacka audio.

Co przemawia za iPhonem 17?

lepsza stabilizacja wideo,

możliwość nagrywania przednim aparatem poziomego wideo, trzymając telefon pionowo,

lepsze głośniki,

nieco szybsze ładowanie bezprzewodowe,

rozpoznawanie twarzy oparte o skan przestrzenny (vs 2D).

Co przemawia za Samsungiem Galaxy S25?

teleobiektyw (z jednym “ale”),

masa przydatnych opcji w pakiecie Galaxy AI (Apple Intelligence nie jest dostępne po polsku),

ultradźwiękowy czytnik linii papilarnych (vs brak),

Samsung Dex,

szybsze USB C.

iPhone 17 vs Galaxy S25 – co trzeba wiedzieć?

Galaxy S25 jest odrobinę mniejszy i mniej waży, bo i ma nieco mniejszy ekran – jego przekątna to 6,2”, podczas gdy iPhone 17 ma 6,3”. Obie konstrukcje są wodoszczelne zgodnie z normą IP68. Na krawędzi telefonu Apple jest więcej przycisków – poza włącznikiem i regulacją głośności jest jeszcze przycisk czynności oraz spust migawki.

Biorąc pod uwagę wydajność, ta stoi w obu modelach na bardzo podobnym poziomie. Inaczej jest jednak w przypadku jakości dźwięku, wydobywającego się z głośników stereo, tu jednak króluje iPhone – gra o klasę wyżej, mogąc pochwalić się mocniejszym dźwiękiem i większą ilością basu.

iPhone ma Face ID, a samsungowy rywal jedynie rozpoznawanie twarzy oparte o przednią kamerkę. I oczywiście ekranowy czytnik linii papilarnych, którego iPhone’owi brakuje. W obu przypadkach można liczyć na 7 lat aktualizacji systemów. Jest też ładowanie indukcyjne – w iPhonie MagSafe 25 W, w Samsungu – 15 W.

Czas pracy obu telefonów jest podobny. Przy czym iPhone na samych danych mobilnych potrafi osiągnąć nieco wyższy SoT (niecałe 4 godziny vs. ok. 3,5 godziny w Galaxy S25), ale za odnoszę wrażenie, że Samsung w tym modelu lepiej radzi sobie z zarządzaniem baterią w trybie czuwania.

Zdjęcia

Jeśli chodzi o zdjęcia, Waszą uwagę zwrócę przede wszystkim na szerokość kadru – w Samsungu główny obiektyw ma ogniskową 23 mm, w iPhonie jest to 26 mm. Można też dostrzec inną charakterystykę barwową. I choć kolory z iPhone’a mogą podobać się bardziej, tak Samsung lepiej oddaje rzeczywiście panujące w danej chwili warunki.

W ogólnym ujęciu iPhone robi jaśniejsze zdjęcia, a do tego odnoszę wrażenie, że mają mniej szumów i momentami są ostrzejsze i pełniejsze detali (zwróćcie uwagę choćby na jesienne liście na pierwszym zdjęciu czy zdjęcie głośnika Polaroida – tu od razu zaznaczę, że tapeta w tle ma chłodne barwy).

Galaxy S25 ma teleobiektyw z 3-krotnym zoomem optycznym, ale nie zawsze z niego korzysta – w gorszych warunkach i tak robi cropa z głównego aparatu tak, jak iPhone, który przecież teleobiektywu nie ma.

iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17, 3x Galaxy S25, 3x iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17, 5x Galaxy S25, 5x iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17, 10x Galaxy S25, 10x iPhone 17, 1x Galaxy S25, 1x iPhone 17, 3x Galaxy S25, 3x iPhone 17, 1x Galaxy S25, 1x iPhone 17, 3x Galaxy S25, 3x iPhone 17, 5x Galaxy S25, 5x iPhone 17, 10x Galaxy S25, 10x iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17, 1x Galaxy S25, 1x iPhone 17, 3x Galaxy S25, 3x iPhone 17, 10x Galaxy S25, 10x

iPhone 17 bryluje pod względem stabilizacji obrazu podczas nagrywania wideo. A i umożliwia nagrywanie przednim aparatem w poziomie, trzymając telefon pionowo – wbrew pozorom to fajny bajer.

iPhone 17, x1 Galaxy S25, 1x iPhone 17, 0,6x Galaxy S25, 0,6x iPhone 17, 3x Galaxy S25, 3x iPhone 17, 10x Galaxy S25, 10x iPhone 17, 1x Galaxy S25, 1x iPhone 17, 3x Galaxy S25, 3x iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25 iPhone 17 Galaxy S25

Podsumowanie

Muszę przyznać, że tak wyrównanego pojedynku się nie spodziewałam. Oba telefony powinny bardzo dobrze sprawdzić się w codziennym użytkowaniu większości z nas. A wybór i tak – mimo innych mocnych stron poszczególnych modeli – zdefiniują głównie preferencje co do systemu operacyjnego.

Na koniec ważna rzecz: iPhone 17 dostępny jest w najniższej wersji pamięciowej 256 GB za 3999 złotych – czyli w cenie, w jakiej Apple sprzedawało rok wcześniej iPhone’a 16 w opcji 128 GB. Galaxy S25 natomiast jest dostępny w obu wariantach pamięciowych, dzięki czemu automatycznie można kupić go taniej – 128 GB kosztuje ok. 3369 złotych, natomiast 256 GB – podobnie jak iPhone 17 256 GB – ok. 4000 złotych (w większości sklepów 4199 złotych).

Teraz głos oddaję w Wasze ręce: iPhone 17 czy Samsung Galaxy S25?