Masz za mało rąk, żeby skorzystać z obu promocji Samsunga naraz

Jak widać Samsung bardzo lubi tego rodzaju promocje, ponieważ regularnie Was o nich informujemy. Tym razem południowokoreański producent postanowił hojnie obdarzyć swoich klientów zegarkami. To jednak nie wszystko, co można zyskać dzięki nowym ofertom.

Kup składaka i zgarnij gratisy

Jeśli zastanawialiście się nad zakupem jednego ze składanych smartfonów Samsunga, to może być ku temu naprawdę świetna okazja. Kupując Galaxy Z Fold 5 lub Galaxy Z Flip 5 do 24 marca 2024 roku można odebrać prezent i to nie byle jaki. Według wyliczeń producenta wart jest on 1808 złotych. Za tą kwotą kryje się smartwatch Galaxy Watch 4 oraz słuchawki Buds 2 Pro. Co trzeba zrobić, by je odebrać?

źródło: Samsung

Pierwszym i zarazem najważniejszym punktem jest zakup jednego ze smartfonów w oficjalnym sklepie producenta lub u jednego z partnerów handlowych wymienionych w regulaminie (na liście znalazły się m.in. Media Markt, Media Expert czy RTV Euro AGD). Drugim krokiem jest aktywowane urządzenia do 31 marca 2024 roku.

Następnie należy zalogować się do aplikacji Samsung Members, kliknąć w odpowiedni baner promocyjny oraz poprawnie wypełnić formularz, który będzie dostępny do 7 kwietnia 2024 roku. Do zgłoszenia konieczne będzie dołączenie dowodu zakupu smartfona. Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 21 dni zostaną wysłane do nas prezenty.

Zegarkowy zawrót głowy od Samsunga

Powyżej opisana promocja nie jest jedyną, którą przygotowała marka. Druga, ale niemniej ciekawa dotyczy smartwatchy, a dokładnie dwóch modeli Galaxy Watch 6 Classic oraz Galaxy Watch 5 Pro. Przy ich zakupie można odebrać uwaga… kolejny zegarek – Galaxy Watch 4. To już ostatecznie wyjaśnia stwierdzenie zawarte w tytule, które mówi o zbyt małej liczbie rąk, potrzebnych do noszenia trzech zegarków jednocześnie ;)

Żeby skorzystać z tej promocji trzeba kupić jeden z objętych nią smartwatchy do 31 marca 2024 roku. Podobnie jak w przypadku smartfonów można zakupić Galaxy Watch 6 Classic lub Galaxy Watch 5 Pro w sklepie producenta lub u jednego z partnerów, czyli m.in w Media Markt, Media Expert czy RTV Euro AGD). Następnie do 14 kwietnia należy wypełnij formularz znajdujący się na stronie internetowej.

źródło: Samsung

Tutaj sprawa jest nieco bardziej skomplikowana niż w pierwszej promocji, ponieważ do zgłoszenia trzeba dołączyć: dowód zakupu produktu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym oraz zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym. Po pozytywnej weryfikacji w ciągu 30 dni zostanie wysłany Galaxy Watch 4 40 mm w kolorze czarnym.

Wpis zawiera linki afiliacyjne. Korzystając z nich wspieracie naszą działalność. Dziękujemy!