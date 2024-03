Zbuduj własną konsolę Xbox 360. Warunek: musisz być dorosły

Xbox 360, choć już dawno wycofany ze sprzedaży, wciąż żyje w naszych sercach i wspomnieniach. Dowodem na to jest nowy zestaw klocków Mega, pozwalający złożyć interaktywny model konsoli we własnym domu.

Xbox 360 jak ze wspomnień

W 2005 roku Microsoft przebojem wdarł się do salonów graczy na całym świecie. Konsola Xbox 360 zaliczyła świetny start, również z powodu opóźnień, z jakimi Sony musiało sobie radzić w związki z PlayStation 3. Roczny bufor wystarczył aż nadto, żeby zapewnić Xboksowi potrzebną przewagę, a graczom – masę świetnych wspomnień.

Dziś, chcąc poczuć magię lat minionych, trzeba albo wyciągać zakurzonego Xboksa z szafy, albo przeszukiwać portale aukcyjne, przerzucając dziesiątki ofert używanych maszyn, albo… złożyć sobie własną konsolę. To ostatnie możliwe jest dzięki zestawowi konstrukcyjnemu klocków Mega, upamiętniającemu dziedzictwo Xbox 360.

Replika budowana jest z 1342 elementów, w skali 3:4. Jej dokładne rozmiary to 17,8 cm x 25,4 cm x 22,9 cm. Bryła wskazuje, że mamy do czynienia z wydaniem Premium, z charakterystycznym „garbem” na górze. W skład zestawu wchodzi także kontroler.

Po złożeniu można przywołać na myśl najlepsze czasy dzięki podświetlanemu przyciskowi zasilania na obudowie oraz podświetlanemu przyciskowi głównemu na padzie. Świecące logo Xbox znajdziemy także w środku, po zdjęciu bocznego fragmentu obudowy. Tam też zamontowana będzie także „stacja dysków”, w której można umieścić replikę płyty z grą Halo 3.

Oczywiście nie odpalimy na tym fizycznie żadnej gry – tak samo jak nie podłączymy tego zestawu do monitora czy telewizora. Jednak sama frajda ze składania konsoli, z którą mamy wiele miłych wspomnień, może być zabawą samą w sobie. Zresztą, często tak bywa, że uruchamiając stare gry, przekonujemy się, że zapamiętaliśmy je całkiem inaczej, idealizując gameplay czy grafikę. Lepiej więc uronić łezkę nostalgii przy sprzęcie, który nie pozwoli nam zderzyć się z brutalną prawdą o grach sprzed blisko 20 lat.

Zabawka dla osób 18+

Opis zestawu wspomina, że jest on odpowiedni dla dorosłych fanów. Wynika to z dołączonych do zestawu baterii guzikowych, a także złożoności konstrukcji. Podejrzewam też, że wśród młodszego pokolenia i tak nie byłoby zbyt wielu odbiorców – wszak to gratka głównie dla tych, którzy zmarnowali młodość na przesiadywanie przy X360 za młodu ;)

W momencie premiery we wrześniu ubiegłego roku, replika Xboksa 360 nie była dostępna w Polsce i wyprzedała się błyskawicznie. Teraz można ją kupić w naszym kraju. Klocki kosztują 599,99 złotych. Znajdziemy je w sklepie Media Expert.

