Samsung znowu oddaje pieniądze. Sprawdź, co zrobić, żeby otrzymać nawet 400 złotych

To nie pierwsza tego typu promocja zorganizowana przez południowokoreańskiego producenta, co oznacza, że musi być po prostu skuteczna. Samsung po raz kolejny oferuje swoim klientom pieniądze, a dokładniej mówiąc prawdziwy cashback w formie zwrotu na konto bankowe. Jakie produkty tym razem zostały objęte tą ofertą?

Kup smartwatch Samsung Galaxy Watch 6 i zgarnij 400 złotych zwrotu

W tej edycji cashbackowej promocji producenta można zgarnąć 400 złotych zwrotu po zakupie Samsunga Galaxy Watch 6, zarówno w wersji 40 mm, jak i 44 mm. To smartwatch, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Mamy tutaj do czynienia ze świetnym wyświetlaczem AMOLED, modułami NFC i LTE (w wybranych wersjach) na pokładzie oraz cała masą możliwości. Jeśli chcecie się zagłębić w funkcje tego zegarka i dowiedzieć się, jak radzi sobie w codziennym użytkowaniu, to odsyłam Was do recenzji Galaxy Watch 6 na Tabletowo.pl.

Aby wziąć udział w przygotowanej przez markę ofercie, należy spełnić kilka warunków. Po pierwsze kupić smartwatch do 21 stycznia 2024 roku u jednego czterech największych polskich operatorów lub u wybranego partnera handlowego Samsunga (pełną listę sklepów znajdziecie w regulaminie). Następnie konieczne jest poprawne wypełnienie formularza rejestracyjnego na stronie Samsunga do 28 stycznia 2024 roku. Należy dołączyć do niego dowód zakupu produktu, zdjęcie wyciętego fragmentu pudełka z kodem kreskowym i zdjęcie pudełka z widocznym miejscem po wyciętym kodzie kreskowym oraz wskazać partnera handlowego, u którego zakupiono smartwatch, a także potwierdzić zapoznanie się z regulaminem.

Po pozytywnej weryfikacji zgłoszenia w ciągu 14 dni zwrot w wysokości 400 złotych znajdzie się na podanym w formularzu koncie bankowym. Warto pokreślić, że tą promocją nie został objęty model Galaxy Watch 6 Classic.

Słuchawki w zestawie ze smartfonem to 250-złotowy cashback

Równolegle do promocji związanej z zakupem najnowszego smartwatcha, Samsung przygotował także specjalną ofertę dla tych, którzy potrzebują jednocześnie dwóch urządzeń, a mianowicie smartfona oraz bezprzewodowych słuchawek. Objęte promocją produkty to Galaxy Buds FE zakupione wraz z jednym ze smartfonów: Galaxy A14 (5G/LTE), Galaxy A34 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy S23 FE lub Galaxy M34.

Żeby móc liczyć na zwrot pieniędzy, taki zestaw należy zakupić do 28 stycznia 2024 roku u wybranych partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie. Podobnie jak w przypadku powyżej opisanej promocji, następnie konieczne jest wypełnienie odpowiedniego formularza na stronie Samsunga. Dołączony do niego musi zostać dowód zakupu, zdjęcie opakowania po produktach z widocznym miejscem po wyciętej naklejce z kodem kreskowym oraz fotografia wyciętego fragmentu z kodem kreskowym. Po pozytywnej weryfikacji na podane w formularzu konto w ciągu 14 dni wpłynie 250 złotych zwrotu.