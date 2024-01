Polacy przenoszą numery z sieci do sieci jak szaleni. Plus w głębokiej depresji po 2023 roku

Nie potrafimy usiedzieć w jednej sieci. I bardzo dobrze, bo jeśli nie widać różnicy między ofertami, to po co przepłacać? UKE opublikowało podsumowanie przenoszenia numerów w 2023 roku.

IV kwartał 2023 roku był ruchliwy

Jak wynika z nowego raportu ze statystykami przenoszenia numerów z wykorzystaniem zarządzanego przez Prezesa UKE systemu Platformy Lokalizacyjno-Informacyjnej z Centralną Bazą Danych (PLI CBD), w IV kwartale 2023 roku operatorzy działający w Polsce odnotowali zwiększoną migrację numerów między sieciami mobilnymi. Łącznie przez trzy miesiące przeniesiono 378339 numerów, a więc o 2,6 tys. więcej niż w III kwartale.

Najwięcej użytkowników stracił Plus: ponad 54,5 tysięcy. Orange też nie miało się z czego cieszyć, bo zakończyło kwartał na minusie, tracąc ponad 13 tysięcy kart SIM. Za to T-Mobile i Play byli zadowoleni, zyskując odpowiednio 9,3 tysiące oraz 31,8 tysięcy użytkowników.

Numery przenoszone w 2023 roku

Gdyby wziąć pod uwagę cały poprzedni rok, to przez 12 miesięcy w sieciach mobilnych przeniesionych zostało łącznie 1464262 numery. Znów mówimy o wzroście, bo to o ponad 106 tys. więcej niż w całym 2022 roku, gdy przeniesiono 1358163 numery.

Przegranym w tym zestawieniu jest ponownie Plus, który stracił ponad 207 tysięcy użytkowników. To praktycznie exodus. Orange opuściło 44,9 tysięcy klientów. Pewnie przenieśli się do T-Mobile (32,7 tys. numerów „na plusie”) albo Play, które przywitało ponad 124 tysiące kart SIM.

Pełny raport można przeczytać w Biuletynie Informacji Publicznej prezesa UKE.