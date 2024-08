Prezes Samsunga jest wściekły na swoich ludzi. Poszło o design

Design nowych urządzeń Samsunga to dość kontrowersyjny temat. Wygląda na to, że z ostatnio podjętych decyzji w tym kontekście nie jest zadowolony także prezes firmy – Jay Y. Lee. Według nieoficjalnych doniesień atmosfera jest napięta.

Mówią, że Samsung skopiował Apple

Kilka tygodni temu firma Samsung zaprezentowała swoje nowe urządzenia. Choć największymi gwiazdami pokazu były składane smartfony Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6, to wraz z nimi światło dzienne ujrzały między innymi słuchawki Galaxy Buds 3 oraz smartwatch Galaxy Watch Ultra. Oba te sprzęty wywołały ożywione dyskusje w internecie.

Galaxy Buds 3 Galaxy Watch Ultra fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Użytkownicy od razu zwrócili uwagę na to, że słuchawki Galaxy Buds 3 mocno przypominają Apple AirPods, a Galaxy Watch Ultra zdaje się nawiązywać estetyką nie tylko do luksusowych zegarków Panerai, ale też smartwatcha Apple Watch Ultra (szczególnie jeśli chodzi styl paska). Niektórzy mówili wręcz o plagiacie.

Prezes jest wściekły

Wszystko to nieszczególnie spodobało się ponoć prezesowi firmy Samsung Electronics. Jay Y. Lee nakazał podobno mobilnemu działowi koreańskiego giganta raz jeszcze przeanalizować swoje plany i czym prędzej zaprzestać kopiowania języka projektowania Apple. Atmosfera ma być napięta i bardzo zła, jak podaje insider AjuNews.

Lee, który znany jest w branży ze spokojnego usposobienia, podobno krzyczał na swoich pracowników i wydawał wyjątkowo surowe polecenia.

Niezadowolenie prezesa to już gruba sprawa, choć można się też zastanawiać, dlaczego pojawiło się dopiero teraz. Niemniej nie jest moją rolą gdybanie nad tą akurat kwestią. Trzymajmy się zatem faktów, a te są takie, że prezentacja Galaxy Buds 3 i Galaxy Watch Ultra nie spotkała się także z ciepłym przyjęciem ze strony najwierniejszych fanów Samsunga, którzy nierzadko byli rozczarowani decyzją o odejściu od własnego języka projektowania.

A to nie koniec problemów…

Rozgoryczenie prezesa mógł spotęgować fakt, że zarzuty o plagiat to niejedyny problem słuchawek Galaxy Buds 3. Wygląda na to, że nie zadziałała także kontrola jakości, ponieważ do części nabywców trafiły wadliwe urządzenia z nierównymi szczelinami i wyjątkowo podatnymi na rozdarcia końcówkami dousznymi. Nie tylko wizerunkowo – mówiąc krótko – nie wygląda to dobrze.