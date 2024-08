Są powody, dla których lepiej wyłączyć 2G w swoim smartfonie

Google zaleca wyłączenie 2G w smartfonach, aby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników. Stare technologie komunikacyjne stają się celem coraz bardziej zaawansowanych ataków, takich jak fałszywe stacje bazowe, które mogą przechwytywać dane i wprowadzać użytkowników w błąd. Dowiedz się, dlaczego wyłączenie 2G jest kluczowe dla ochrony Twojego urządzenia.

Dlaczego 2G jest zagrożeniem?

Technologia 2G, będąca podstawą jednej z najstarszych form komunikacji mobilnej, wciąż jest wspierana przez wiele smartfonów i operatorów. Dostępna od 1996 roku w naszym kraju sieć nadal jest wykorzystywana. Co prawda działające w Polsce telekomy wspominały o wyłączaniu nadajników 2G, jednak najpierw zaplanowana jest rezygnacja z sieci 3G. Na stronach internetowych największych operatorów na próżno szukać dat wyłączenia nadajników, chociaż jeszcze kilka lat temu pojawiały się informacje o tym, że rezygnacja z sieci 2G nastąpi w latach 2025-2027 (w zależności od operatora).

Dlaczego Google twierdzi, że 2G jest niebezpieczne? Niestety, jej zabezpieczenia są znacznie mniej zaawansowane niż w przypadku nowszych technologii, takich jak 4G i 5G. Jak wyjaśnia firma na swoim blogu o bezpieczeństwie, dużym problemem są fałszywe stacje bazowe, czyli urządzenia, które naśladują prawdziwe stacje bazowe, aby przyciągnąć urządzenia mobilne do połączenia się z nimi. Te nadajniki są często wykorzystywane m.in. do przechwytywania komunikacji i śledzenia lokalizacji użytkowników.

Fałszywe stacje bazowe są stosowane przez oszustów do innych celów, w tym do wysyłania phishingowych wiadomości SMS bezpośrednio do smartfonów. Te wiadomości omijają sieci operatorów, które zazwyczaj oferują zaawansowane filtry anty-spamowe. Przestępcy mogą łatwo skonfigurować te urządzenia, imitując dowolną sieć komórkową, co czyni je niezwykle skutecznymi narzędziami do oszustw. Przykłady takich ataków były już zgłaszane w różnych krajach, w tym w Wietnamie, Francji, Norwegii i Tajlandii.

Właśnie dlatego Google wprowadziło funkcję wyłączania 2G na poziomie smartfona w systemie Android 12, która została najpierw zaimplementowana w urządzeniach Pixel. Dzięki tej opcji użytkownicy mogą całkowicie wyeliminować ryzyko związane z fałszywymi stacjami bazowymi, wyłączając obsługę 2G w swoich smartfonach. Taką możliwość znajdziecie w ustawieniach sieciowych swojego urządzenia.

Google chce chronić użytkowników

Oprócz możliwości wyłączania 2G, Google zastosowało szereg innych zabezpieczeń, które mają chronić użytkowników Androida przed zagrożeniami. Firma chwali się, że Android 14 wprowadza możliwość wyłączenia tzw. null ciphers, które są niezbędne do funkcjonowania fałszywych stacji bazowych, co dodatkowo zwiększa poziom bezpieczeństwa. Ponadto nowy Android oferuje wbudowaną ochronę przed spamem SMS i phishingiem, która identyfikuje i blokuje podejrzane wiadomości.

źródło: Google

Jednym z narzędzi, które Google zaleca użytkownikom, jest Verified SMS, czyli funkcja, która pomaga zidentyfikować autentyczne wiadomości od firm. Zweryfikowane wiadomości SMS są oznaczone niebieskim znakiem, co świadczy o tym, że zostały one sprawdzone przez Google. Dodatkowo „bezpieczne przeglądanie” i Google Play Protect stanowią kolejne warstwy ochrony, które ostrzegają użytkowników przed potencjalnie niebezpiecznymi stronami, aplikacjami i pobieranymi plikami.