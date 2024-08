W sierpniowym PlayStation Plus moc będzie z Wami

Nadrobiliście na PlayStation wszystkie gamingowe zaległości w lipcu i nie wiecie, za co się zabrać w sierpniu? Być może nowa oferta PlayStation Plus ma tytuł, który chcieliście ograć od dawna.

Lego Star Wars: Saga Skywalkerów

Pamiętam szał, jaki zrobił w dniu premiery Lego Star Wars w 2005 roku. Opowiedzenie historii pierwszych trzech (chronologicznie) filmów z serii Gwiezdnych Wojen za pomocą legendarnych klocków było strzałem w dziesiątkę. Jeżeli dorzucimy do tego szeroki wachlarz grywalnych postaci, tryb kooperacji, to nic dziwnego, że formuła sprawdzała się od lat.

Star Wars: Saga Skywalkerów (Źródło: Tomasz Alicki | Tabletowo.pl)

Lego Star Wars: Saga Skywalkerów zbiera do kupy dziewięć filmów kinowych, odświeża nieco formułę zabawy zmieniając perspektywę, w jakiej się poruszamy i nadaje nieco głębi systemowi walki. Do dyspozycji gracza oddano ponad 300 grywalnych postaci i ok. 100 pojazdów, a najwięksi fani mogą urozmaicić rozgrywkę DLC z postaciami z Mandalorianina czy Rogue One.

Five Nights At Freddy’s Security Breach

Horrory, zarówno te na srebrnym ekranie, jak i w formie interaktywnej rozrywki, to niekoniecznie moja bajka. Wiadomo jednak, że nie trzeba urządzać sobie corocznego maratonu Silnet Hill i wieszać plakatów z Resident Evil, aby kojarzyć Five Nights At Freddy’s. Projekt Scotta Cawthona rozrósł się do takich rozmiarów, że w ciągu 10 lat obrodził w ponad 16 tytułów (nie każda z nich to rasowy horror), kilkanaście powieści i komiksów oraz 1 film.

Five Nights At Freddy’s: Security Breach (Źródło: Steam)

W Five Nights At Freddy’s: Security Breach wcielamy się w młodego chłopaka, który – dla odmiany – nie zostaje zamknięty w pizzerii. Polem działań Gregory’ego jest bowiem centrum rozrywki Freddy Fazbear’s Mega Pizzaplex. Naszym zadaniem jest rozwikłać tajemnicę kompleksu i dotrwać do rana. Patrząc po ocenach, fani polubili się z tym tytułem, więc z pewnością niejeden gracz pobierze FNAF: Security Breach na swoje PlayStation.

Ender Lillies: Quietus of the Knights

A jeżeli od sci-fi i horroru wolicie trochę mrocznego fantasy, Ender Lillies: Quietus of the Knights może Was zainteresować. Gameplayowo gra prezentuje się jak klasyka metroidvanii – z rozwijaniem postaci, backtrackingiem i widokiem 2D od boku. Cechy takie jak zniszczone królestwo, lochy i zamki, potyczki niewybaczające błędów oraz projekty postaci wyglądają tak, jakby ktoś do tego sosu dorzucił szczyptę Dark Souls/Bloodborne.

Ender Lilies: Quietus of the Knights (Źródło: Steam)

Kiedy nowe gry pojawię się w PlayStation Plus?

Nowa oferta będzie dostępna dla subskrybentów PlayStation Plus od 5 sierpnia 2024 roku. Do tego czasu zapominalscy mogą jeszcze przypisać do konta Borderlands 3, NHL 24 i Among Us, które pojawiły się w lipcowym PS+.