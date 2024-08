Netia oferuje światłowód na 9 miesięcy. Do 2 Gb/s z Disney+ i Maxem w pakiecie

Operator Netia przywraca sezonową ofertę. Umowa miałaby trwać przez 9 miesięcy i obejmować internet do 2 Gb/s ze światłowodu. W pakiecie można też wykupić dostęp do serwisów streamingowych Disney+ i Max.

Netia powraca z ofertą sezonową

Krótkie zobowiązania na internet to doskonałe rozwiązanie, szczególnie dla osób, które często zmieniają miejsce zamieszkania. Tego typu umowy sprawdzają się więc m.in. u studentów i uczniów, ale nie tylko. Dlatego Netia powraca z ofertą sezonową obowiązującą na 9 miesięcy – przy czym w pierwszym miesiącu za abonament nie zapłacisz.

W ramach umowy klient otrzymuje dostęp do internetu światłowodowego w czterech opcjach prędkości do wyboru: do 300 Mb/s, do 600 Mb/s, do 1 Gb/s lub do 2 Gb/s. Choć krótkie zobowiązanie nie obejmuje usługi TV z dekoderem można uzupełnić ofertę na internet dostępem do platform VOD, takich jak Disney+ i Max – niedawno uruchomiony w Polsce.

Najniższy wariant z internetem o prędkości do 300 Mb/s bez serwisów streamingowych kosztuje 55 złotych, pośredni – z dostępem do jednej wybranej platformy – dostępny jest za 80 złotych, natomiast jeśli klient chce korzystać zarówno z Max, jak i Disney+ musi zapłacić 105 złotych.

Umowa ze światłowodem oferującym prędkość do 600 Mb/s podwyższa te ceny o 10 złotych, a w przypadku prędkości do 1 Gb/s koszt abonamentu podnosi się o kolejne 15 złotych. Z kolei pakiet ze światłowodem do 2 Gb/s dodaje do ceny kolejne 20 złotych. Najdroższy wariant ze światłowodem 2 Gb/s, Disney+ i Maxem jest więc dostępny za 150 złotych za miesiąc.

Cennik oferty sezonowej (źródło: Netia)

Zasady, o których warto wiedzieć

Jak zaznacza operator, pomimo umowy na zaledwie 9 miesięcy koszt abonamentu za miesiąc jest analogiczny do ofert promocyjnych na dwa lata. Netia nie pobiera dodatkowych kosztów za udostępnienie routera dostępowego, a w szybszych opcjach prędkości dostępny jest router z Wi-Fi 6.

Warto zaznaczyć, że po upływie ostatniego miesiąca czasowej umowy zostanie ona automatycznie przekształcona się w zobowiązanie na czas nieokreślony z miesięcznym okresem wypowiedzenia – w takiej sytuacji abonament wzrośnie o 10 złotych za miesiąc.