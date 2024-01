Samsung nie jest już numerem jeden. Przeciwnik okazał się lepszy

Samsung, pierwszy raz od wielu lat, nie zajął pierwszej pozycji na liście najlepszych sprzedawców smartfonów. Południowokoreański producent musi pogodzić się z tym, że w 2023 roku przeciwnik okazał się lepszy.

Samsung spadł na drugie miejsce

W ostatnich latach zdarzały się kwartały, w których to Apple mogło pochwalić się największym zainteresowaniem wśród klientów kupujących smartfony. To jednak Samsung przez długi, długi czas, gdy patrzyliśmy na statystyki z całego roku, był numerem jeden. I właśnie się to zmieniło.

Jak wynika z danych opublikowanych przez IDC, które przedstawiają rynek smartfonów pod względem liczby wysyłek, najlepszy wynik osiągnęło Apple. Firma Tima Cooka wykręciła wynik 234,6 mln sztuk, zgarniając 20,1% całego rynku, a także odnotowując wzrost o 3,7% rok do roku. Z pewnością pomogły tutaj iPhone’y 15, które nie przyniosły rewolucji (nie licząc przejścia na USB-C), ale okazały dobrym rozwinięciem poprzedników.

Drugie miejsce zajął Samsung z wynikiem 226,6 mln sztuk, co przekłada się na 19,4% udziałów i spadek o 13,6% r/r. Warto tutaj podkreślić, że ostatnim razem, gdy inna firma niż Samsung znalazła się na szczycie, był… 2010 rok. Jak już wspomniałem, przez wiele lat to właśnie Koreańczycy wkraczali w styczeń z najlepszym wynikiem.

Brązowy medal przypadł Xiaomi. Chiński producent dostarczył 145,9 mln smartfonów, zgarniając 12,5% rynku i zaliczając spadek o 4,7% r/r. Następnie mamy OPPO z wynikiem 103,1 mln wysyłek, udziałem na poziomie 8,8% i spadkiem o 9,9%. Piąte miejsce należy do koncernu Transsion – mamy tu 94,9 mln wysyłek, 8,1% udziałów i całkiem imponujący wzrost o 30,8%.

Pozostali producenci, ujęci łącznie w kategorii „Others”, dostarczyli 361,8 mln smartfonów, co przekłada się na 31% udziałów i spadek o 4,1% r/r. Natomiast cały rynek smartfonów pod względem wysyłek w 2023 roku przedstawiał się następująco: 1 mld i 166,9 mln sztuk, co oznacza spadek o 3,2% w porównaniu do 2022 roku.

Bardzo dobry wynik Apple w czwartym kwartale 2023 roku

Wysokie wyniki Apple, a nawet pierwsze miejsce, nie powinno jednak dziwić, gdy mówimy o czwartym kwartale 2023 roku. Firma Tima Cooka w ostatnich trzech miesiącach roku wiele razy zdobywała pierwsze miejsce.

Czwarty kwartał 2023 roku wyglądał następująco pod względem wysyłek:

Apple – 80,5 mln sztuk, 24,7% udziałów, +11,6% r/r,

Samsung – 53 mln sztuk, 16,3% udziałów, -10,9% r/r,

Xiaomi – 40,7 mln sztuk, 12,5% udziałów, +22,7% r/r,

Transsion – 28,2 mln sztuk, 8,6% udziałów, +68,6% r/r,

vivo – 24,1 mln sztuk, 7,4% udziałów, +5,1% r/r.

Wszyscy pozostali, ujęci łącznie w kategorii „Others”, dostarczyli 99,5 mln smartfonów, co przekłada się na 30,5% udziałów i wzrost o 3,5% r/r. Natomiast cały rynek smartfonów pod względem wysyłek w czwartym kwartale 2023 roku wykręcił wynik 326,1 mln sztuk, co przekłada się na wzrost o 8,5% r/r.