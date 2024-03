Player podrożał. Możesz jednak wykupić go taniej

Ruszyła promocja na otarcie łez po niedawnym podniesieniu cen. Możesz wykupić dostęp do Playera na 7 miesięcy, a zapłacić tylko za 5. Oto, co musisz wiedzieć.

Od zeszłego tygodnia Player ma nowy cennik – wszystkie podstawowe pakiety podrożały o 5 złotych względem dotychczasowych stawek. To kiepska wiadomość, ale właściciele serwisu postanowili szybko zaoferować swoim użytkownikom coś, co pozwoli im nieco zaoszczędzić. Właśnie wystartowała promocja, dzięki której kilka dyszek może zostać na Twoim koncie – w zamian za to, że zdecydujesz się na nieco dłuższe korzystanie z usługi.

Promocja w Playerze – 7 miesięcy w cenie 5

Jeśli korzystasz z Playera regularnie albo też chcesz wykupić dostęp na więcej niż 1 miesiąc, to teraz jest ku temu doskonała okazja. Możesz mieć abonament na 7 miesięcy w cenie 5-miesięcznego dostępu. W przypadku pakietu z reklamami oznacza to oszczędność 30 złotych, a w wariancie bez reklam – aż 5 dyszek. Konkretnie promocyjna oferta prezentuje się następująco:

Player z reklamami na 210 dni kosztuje 75 złotych (zamiast 105 złotych),

(zamiast 105 złotych), Player bez reklam na 210 dni kosztuje 125 złotych (zamiast 175 złotych).

Czy jest jakiś haczyk? Cóż, właściwie tak, ale raczej nie będzie dużym problemem. Rzecz w tym, że istnieje tylko jeden sposób, by skorzystać z tej oferty. Musisz mianowicie opłacić abonament z góry, dokonując płatności jednorazowej w systemie BLIK.

Z reklamami czy bez – który pakiet Playera wybrać?

Niezależnie od wybranego pakietu możesz liczyć na dostęp do pełnego katalogu filmów, seriali i programów (włącznie z kolekcją Discovery+). Odcinki wybranych produkcji możesz oglądać przed ich premierą telewizyjną. Masz też możliwość oglądania na żywo kilku kanałów z grupy TVN, no i możesz założyć 5 profili i oglądać treści na 2 urządzeniach równocześnie.

Na czym więc polega różnica? Nie, nie tylko na tym, że pakiet z reklamami od tego bez reklam różni się… obecnością reklam. Tańszy abonament nie pozwala też na oglądanie filmów i seriali w rozdzielczości 4K, a do tego niedostępna jest opcja pobierania i późniejszego oglądania treści bez dostępu do internetu. Miej tego świadomość przy podejmowaniu wyboru.

Na stronie promocji nie podano żadnego terminu jej zakończenia. Niemniej jednak osoby, które są zdecydowane na skorzystanie z tej oferty, powinny się pospieszyć, jeśli chcą mieć pewność, że zdążą.