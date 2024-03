Nowość w aplikacji InPost. Mini Paczka to sposób na tanią wysyłkę małych rzeczy

Nadawanie przesyłek przez Paczkomat jest szybkie, wygodne i stosunkowo niedrogie. Teraz może być jeszcze tańsze – o ile wysyłasz coś małego: dokumenty, książkę, grę czy akcesoria do telefonu. W aplikacji InPost Mobile pojawił nowy, czwarty rozmiar. Czym jest Mini Paczka i ile kosztuje?

Mini Paczka – nowa opcja w aplikacji InPost Mobile

Do tej pory w aplikacji InPost Mobile dostępne były trzy rozmiary paczek: mała, średnia i duża. Teraz dołącza do niej czwarta, najmniejsza. Mini Paczka – bo tak się nazywa – powstała z myślą o osobach, które chcą wysyłać niewielkie przedmioty lub dokumenty, a nie widzi im się stanie w kolejkach do jed y nego otwartego okienka na Poczcie. Jak zwykle odbywa się to przez Paczkomat.

Chcesz wysłać list lub dokument? Ktoś zostawił u Ciebie ładowarkę do telefonu i bardzo na nią czeka? A może chcesz oddać znajomemu książkę, którą przetrzymujesz zdecydowanie za długo, a nie macie czasu się spotkać? W Mini paczce nadasz niewielkie przedmioty za niewielkie pieniądze [a] paczka dotrze do adresata już na drugi dzień! InPost

Ile kosztuje Mini Paczka w InPost Mobile?

Za nadanie Mini Paczki zapłacisz 11,99 złotych, jeżeli celem dostawy jest inny Paczkomat. W przypadku, gdy chcesz, żeby przesyłka pojechała bezpośrednio do domu odbiorcy, koszt jest nieco wyższy i wynosi 14,99 złotych – nawet w tym przypadku jest to jednak moim zdaniem atrakcyjna opcja.

(screeny: Wojciech Kulik | Tabletowo.pl)

Nowy wariant jest o 5 złotych tańszy niż najmniejsza do tej pory paczka (mała), za której wysłanie płacimy 16,99 złotych. Średnia kosztuje 18,99 złotych, a duża – 20,99 złotych.

Mini Paczka powstała w konkretnym celu i mocno różni się od pozostałych opcji, dostępnych w aplikacji InPost. Jej waga nie może przekraczać 3 kg (podczas gdy mała, średnia i duża paczka może ważyć nawet 25 kg). Wyraźnie mniejsze są również maksymalne wymiary: wynoszą 4x23x40 cm (minimalne zaś to 10×15 cm).

Reszta bez zmian

Równocześnie cały proces wysyłki jest równie prosty jak w przypadku dotychczasowych wariantów. Wszystko więc (poza samym pakowaniem paczki i umieszczaniem jej w Paczkomacie) odbywa się poprzez aplikację InPost Mobile. Jak punktuje operator, nadać przesyłkę możesz o każdej porze dnia i nocy, niemal bezdotykowo, bez konieczności stania w kolejkach i bez drukowania etykiet.