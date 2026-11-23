Smartfony Samsung otrzymają kolejne praktyczne funkcje. Jedna pomoże w przesyłaniu wiadomości przy słabym Wi-Fi, druga natomiast wesprze użytkowników w przygotowaniu smartfona do wysyłki.

Samsung One UI 9.5 – odkryto kolejną ciekawą funkcję

Nakładka Samsung One UI 9.5 jest obecnie w fazie testów beta, również na smartfonach polskich użytkowników. Prawdopodobnie oficjalny debiut odbędzie się na początku 2027 roku, kiedy to południowokoreański gigant zaprezentuje smartfony z serii Samsung Galaxy S27. Mimo to od dłuższego czasu w sieci pojawiają się liczne informacje o nowych funkcjach, jakie mają nadejść wraz z One UI 9.5, w tym m.in. wieść o Dynamic Island w wydaniu Samsung Galaxy.

Użytkownicy wersji beta interfejsu odkryli teraz kolejne opcje, a jedną z nich jest ulepszona funkcja inteligentnego Wi-Fi. Nowość ma być rozwiązaniem w sytuacji, gdy smartfon korzysta ze słabego połączenia bezprzewodowego lub w sieci występują problemy, a użytkownik chce skontaktować się z innymi osobami.

Jak wspominają autorzy z Sammobile, aktualizacja jest niewielka, jednak przydatna. Dzięki niej użytkownicy mogą zużywać więcej danych mobilnych w wybranych aplikacjach podczas problemów z dostępem do sieci bezprzewodowej. Na ten moment opcja skupia się na komunikatorach i pozwala na przesyłanie wiadomości przez Messenger i WhatsApp.

Smartfon Samsunga samodzielnie przygotuje się do wysyłki

Smartfony Samsunga po aktualizacji do One UI 9.5 mogą otrzymać jeszcze jedną praktyczną funkcję. Opcja ta ma przydać się przede wszystkim tym osobom, które np. będą musiały odesłać swój sprzęt do naprawy.

Autorzy z Android Authority w ciągach znaków odnaleźli nową funkcję o nazwie Bezpieczna wysyłka – opcja została zauważona w aplikacji Samsung Device Care w wersji 13.9.00.12, będącej częścią One UI 9.5 w wersji beta uruchomionej na Samsungu Galaxy S26 Ultra.

Po uruchomieniu nowej opcji smartfon rozładuje akumulator tak, aby przygotować się do wysyłki. Według odkrywców urządzenie powiadomi właściciela o możliwości nagrzania się. Jak twierdzi źródło, aplikacja Device Care uzna sprzęt za przygotowany do wysyłki, gdy akumulator zostanie rozładowany do poziomu 89% lub niższego, a jej napięcie obniży się do co najmniej 4320 mV. Aby smartfon mógł się rozładować system najprawdopodobniej będzie wykonywał obliczenia na procesorze, który będzie utrzymywany w stanie czuwania przy wyłączonym ekranie. Użytkownik będzie mógł monitorować postęp oraz anulować proces.

Wygląda na to, że opcja ta jest formą przygotowania Samsunga na przyszłe smartfony. O ile obecnie nie ma z tym problemu, gdyż większość akumulatorów w smarfonach południowokoreańskiej marki zatrzymała się na 5000 mAh, o tyle nowe modele z serii Galaxy S27 Pro oraz Galaxy S27 Ultra mają mieć baterie o większej pojemności. Według międzynarodowych przepisów może to oznaczać konieczność uznania przesyłki za niebezpieczną i spowodować problemy z transportem, szczególnie drogą lotniczą.