Kiedy Apple pokazało światu Dynamic Island, część producentów smartfonów z Androidem niemal od razu rzuciła się kopiować ten pomysł – zazwyczaj z dość marnym skutkiem. Teraz wszystko wskazuje na to, że po własną wersję tego rozwiązania sięgnie także Samsung. I, co ciekawe, na pierwszych materiałach wygląda to znacznie sensowniej niż u większości dotychczasowych naśladowców.

Dynamiczna Wyspa w wydaniu Galaxy i tajemnicze „Moment Effects”

We wczesnym oprogramowaniu dla serii Galaxy S27 wypatrzono mocno przeprojektowane Live Notifications. Na krótkim wideo i zrzutach ekranu, które trafiły do serwisu X, widać interaktywną pigułkę rozwijającą się wokół wycięcia na przedni aparat – łudząco przypominającą Dynamic Island znane z iPhone’ów. Podobnie jak u Apple, między kilkoma aktywnymi zadaniami będzie można wygodnie przełączać się zwykłym przesunięciem palca.

Największą przewagą Samsunga nad wieloma androidowymi klonami ma być jednak realna użyteczność. U konkurencji tego typu “pigułki” często ograniczają się do sterowania muzyką czy podglądu minutnika, kompletnie ignorując zewnętrzne oprogramowanie. Koreańczycy budują to natomiast na fundamencie Live Notifications, które już teraz obsługują szereg aplikacji firm trzecich, co może znacząco zwiększyć użyteczność tego rozwiązania.

Co więcej, w systemie odkryto wzmiankę o dodatkowej funkcji „Moment Effects”, mającej nadać powiadomieniom na żywo więcej interaktywności i efektów wizualnych. Jeden ze znalezionych opisów zachęca do „świętowania wyników i zwycięstw ulubionych drużyn” w wybranych dyscyplinach wspieranych przez Google Sports. Jak dokładnie te animacje będą wyglądać w akcji – tego jeszcze nie wiadomo.

Samsung appears to be working on a redesign of Live Notifications, moving towards a more Apple Dynamic Island-like experience.



We discovered these changes in early Galaxy S27 series software, including a new feature called “Moment Effects.”



These effects could make Live… pic.twitter.com/9msEZoWSub — SamMobile – Samsung news! (@SamMobiles) November 20, 2026

Debiut razem z Galaxy S27 i One UI 9.5?

Na tym etapie nic nie jest oficjalnie potwierdzone, więc Samsung wciąż może zmienić plany albo zostawić część pomysłów w szufladzie. Jeśli jednak prace pójdą zgodnie z przewidywaniami, najbardziej logicznym momentem na premierę będzie debiut nakładki One UI 9.5 – obecnie znajdującej się w fazie testów beta – która ma trafić na rynek na początku 2027 roku, razem ze smartfonami z serii Galaxy S27.

Choć nawiązanie do iPhone’ów jest tu bardzo wyraźne – mimo że sam Android dysponuje już własnym rozwiązaniem tego typu – to jeśli Samsung faktycznie dopracuje tę nowość pod kątem codziennej wygody, użytkownicy raczej nie będą narzekać. Zwłaszcza że wczesne materiały opublikowane przez SamMobile wyglądają naprawdę obiecująco.