Od smartfona do samochodu. Nadchodzi nowa era nawigacji Google Maps

Mapy Google dostają funkcję, która może diametralnie zmienić sposób korzystania z nawigacji. W testowej wersji aplikacji pojawiła się integracja z asystentem Gemini, zastępująca dotychczasowego Asystenta Google. To pozornie drobna zmiana, ale jej znaczenie może być w codziennym korzystaniu mocno odczuwalne.

Gemini przejmuje kontrolę w Mapach Google

Google rozpoczęło testy funkcji, która wprowadza sztuczną inteligencję bezpośrednio do Map Google. Jak wynika z analizy wersji 25.41.03.815390258 beta, po dotknięciu ikonki mikrofonu w trybie nawigacji, zamiast Asystenta Google aktywuje się właśnie Gemini. Ikona zmienia się wtedy z klasycznego symbolu mikrofonu w charakterystyczny, iskrzący znak Gemini, wskazujący na nowy tryb działania.

Nowy asystent AI ma znacznie większe możliwości niż jego poprzednik. Użytkownik może poprosić Gemini o zmianę trasy w czasie rzeczywistym, np. w celu ominięcia dróg płatnych lub autostrad, bez konieczności przeklikiwania się przez menu. Może też zapytać o pogodę w miejscu docelowym, natężenie ruchu drogowego na trasie, a nawet o aktualne ceny paliwa w danym regionie. Cała komunikacja odbywa się naturalnie, w formie rozmowy, bez przerywania nawigacji.

źródło: Android Authority

Gemini potrafi również obsługiwać zapytania niezwiązane z trasą, na przykład sprawdzić najbliższą kawiarnię, godziny otwarcia sklepu czy prognozę pogody na weekend. Dzięki integracji z Gemini, użytkownik może zarządzać ustawieniami asystenta bezpośrednio z poziomu Map, bez potrzeby wychodzenia z nawigacji.

Funkcja nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich użytkowników, ale – jak wskazuje Android Authority – testy są na tyle zaawansowane, że jej globalne wdrożenie może nastąpić już w najbliższych tygodniach.

Google konsekwentnie zastępuje swojego klasycznego Asystenta nowym modelem AI. Najpierw w smartfonach z Androidem zastąpiono Asystenta Google Gemini, teraz w Mapach, a wkrótce również w samochodach zintegrowanych z Android Automotive.

Od smartfona do samochodu. Czy to nowa era nawigacji Google?

Integracja Gemini z Mapami Google to element większej strategii, która obejmuje również sektor motoryzacyjny. Dobrym przykładem jest nowy Mercedes CLA, pierwszy samochód marki, korzystający z Google Maps, a nie na Here Maps, jak wcześniej.

W nowym modelu asystent głosowy Mercedesa wykorzystuje Gemini oraz ChatGPT-4o, by prowadzić naturalne rozmowy z kierowcą i obsługiwać funkcje samochodu bez konieczności dotykania ekranu. System potrafi zrozumieć kontekst i kontynuować dialog, reagując nawet wtedy, gdy kierowca nie wypowiada komendy aktywacyjnej.

Podczas prezentacji pokazano, że Gemini potrafi nie tylko wyznaczyć trasę, ale też odpowiedzieć na pytania o konkretne miejsca, np. czy w danej kawiarni serwowane są ciastka albo czy restauracja ma dobrą kartę win. System potrafi też samodzielnie zadzwonić do lokalu, by potwierdzić dostępność stolika lub potrawy.

Dla kierowców to znacząca zmiana. Zamiast polegać na fragmentarycznych rozwiązaniach poszczególnych producentów, dostają jeden spójny system, działający w tle zarówno w smartfonie, jak i w samochodzie.