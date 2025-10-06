Google wprowadza duże zmiany. Możesz nie poznać tych aplikacji

Google rozpoczęło największe od lat odświeżenie wizualne swoich aplikacji. Zmiany obejmują zarówno smartfony z Androidem, jak i zegarki z Wear OS. Gigant z Mountain View wprowadza nowy język projektowania Material 3 Expressive, który ma nie tylko odmienić wygląd aplikacji. Jakie przynosi zmiany?

Nowe oblicze Portfela Google

Pierwszą aplikacją, która otrzymała pełną aktualizację zaprojektowaną w duchu Material 3 Expressive, jest Portfel Google. Po aktualizacji użytkownicy zauważą zupełnie nowy interfejs. Jest bardziej kolorowy, dynamiczny i elastyczny. Pojawiły się płynne animacje, zaokrąglone kształty i bardziej kontrastowe kolory, dopasowujące się do tapety i motywu systemowego.

Ekran główny Portfela Google został przeprojektowany tak, by wyeksponować karty płatnicze, bilety i dokumenty cyfrowe w postaci dużych, przewijanych kafelków. Każdy z nich reaguje na ruch i światło, co nadaje aplikacji bardziej „trójwymiarowy” charakter. Google podkreśla, że nowy wygląd nie jest tylko estetycznym liftingiem, ale ma poprawić czytelność.

Nowy Material You bazuje na idei „dynamicznej ekspresji”. To znaczy, że kolory, kształty i animacje mają odzwierciedlać sposób, w jaki użytkownik korzysta z urządzenia. Oznacza to, że interfejs reaguje na zachowania użytkownika, np. wybór trybu ciemnego czy aktywność w aplikacji. Jak twierdzi zespół projektowy Google, to „kolejny krok w kierunku uczynienia interfejsu bardziej empatycznym i osobistym”.

Zmiany testowane są również w innych aplikacjach, takich jak Google Home, Google Fit, Gmail i Kalendarz, które w kolejnych tygodniach mają otrzymać podobne aktualizacje. W niektórych z nich już pojawiły się nowe elementy interfejsu, np. większe przyciski akcji, przejrzyste tła i gradientowe akcenty kolorystyczne.

zrzuty ekranu: Piotr Bukański

Material 3 Expressive trafi też na zegarki

Nowa filozofia projektowania obejmie nie tylko Androida, ale również zegarki z systemem Wear OS. Google potwierdziło, że odświeżone aplikacje, w tym Mapy Google, Portfel i Asystent, otrzymają zaktualizowany interfejs, dopasowany do okrągłych ekranów smartwatchy.

Na zrzutach udostępnionych przez 9to5Google widać, że firma stawia na większe kontrasty, nową typografię i animowane przejścia między ekranami.

źródło: 9to5google

Jedną z największych nowości będzie rozszerzona personalizacja tarcz i aplikacji. Użytkownicy będą mogli synchronizować kolory interfejsu zegarka z motywem smartfona. Google zapewnia, że nowy system wizualny ma poprawić czytelność w trybie Always on Display, co szczególnie docenią posiadacze zegarków Pixel Watch i modeli Samsunga z Wear OS 5.

Zmiany nie ograniczą się jednak tylko do wyglądu. Zgodnie z informacjami Material 3 Expressive ma stanowić nowy standard projektowania dla całego ekosystemu Androida. Oznacza to, że w 2026 roku większość aplikacji Google zostanie dostosowana do tego stylu.