Masz dość niepotrzebnych powiadomień z przeglądarki? Jest na to sposób

Google wprowadza funkcję, na którą wielu użytkowników czekało od dawna. Przeglądarka Chrome automatycznie cofnie zgodę na wysyłanie powiadomień z witryn, z których od dawna nie korzystasz. Zmiana ma uporządkować przeglądanie i skończyć z powiadomieniowym chaosem.

Przeglądarka sama wyłączy powiadomienia, gdy przestaniesz odwiedzać stronę

Nowa funkcja pojawi się w Chrome na komputerach i smartfonach z Androidem. Jej zadaniem jest automatyczne usuwanie uprawnień do wysyłania powiadomień dla witryn, z którymi użytkownik od dłuższego czasu nie wchodził w interakcję. Oznacza to, że jeśli np. rok temu zezwoliłeś jakiemuś portalowi na wysyłanie alertów, a od tamtej pory go nie odwiedziłeś, Chrome sam cofnie tę zgodę bez potrzeby ręcznego przeszukiwania ustawień.

Jak wyjaśnia Google, decyzja o wprowadzeniu tej funkcji opiera się na danych, które jasno pokazują skalę problemu. Tylko 1% wszystkich powiadomień w Chrome spotyka się z jakąkolwiek reakcją użytkownika. W pozostałych przypadkach to po prostu cyfrowy hałas, który rozprasza i przeszkadza.

Nowy mechanizm jest rozwinięciem znanej już funkcji Safety Check, która od pewnego czasu automatycznie cofa dostęp witryn do kamery, mikrofonu czy lokalizacji, jeśli nie są już aktywnie używane. Teraz ten sam system obejmie również powiadomienia, co oznacza, że przeglądarka stanie się jeszcze bardziej „samooczyszczająca”.

Cały proces będzie w pełni transparentny. Gdy przeglądarka cofnie zgodę dla konkretnej witryny, użytkownik dostanie o tym informację. W każdej chwili można też ponownie włączyć powiadomienia dla danego serwisu. Wystarczy odwiedzić jego stronę i zezwolić na alerty lub skorzystać z sekcji „Bezpieczeństwo” w ustawieniach Chrome. Dla osób, które chcą zachować pełną kontrolę, przewidziano również opcję wyłączenia automatycznego cofania pozwoleń.

źródło: Chromium

Co z aplikacjami webowymi w Google Chrome?

Google zapewnia, że zmiana nie obejmuje zainstalowanych aplikacji webowych (chodzi o PWA). Jeśli korzystasz z takich aplikacji, ich powiadomienia pozostaną aktywne bez względu na częstotliwość użytkowania.

Pierwsze testy nowej funkcji wykazały, że liczba niechcianych powiadomień spadła znacząco, przy czym liczba kliknięć w powiadomienia nie zmieniła się w istotny sposób. Co więcej, witryny wysyłające mniej, ale trafniejsze alerty, odnotowały wzrost zaangażowania użytkowników.

Jak podkreśla menedżer produktu Chrome, celem nowego rozwiązania jest „cichsze i bardziej skupione” przeglądanie internetu. Nadmiar komunikatów z różnych stron prowadził do zjawiska znużenia i ignorowania wszystkich alertów, niezależnie od ich treści. Nowy system ma temu przeciwdziałać, redukując ilość nieistotnych powiadomień i pozostawiając tylko te, które rzeczywiście są przydatne.

Nowy system zarządzania powiadomieniami ma być wdrażany w kolejnych tygodniach zarówno w Chrome na Androida, jak i na komputery. Dla użytkowników, którzy z przeglądarki korzystają codziennie, może to być niewielka, ale bardzo odczuwalna zmiana.