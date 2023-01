Zobacz, jakie funkcje przyniesie aktualizacja do One UI 5.1 na smartfonach Samsunga

Oprócz nowych smartfonów z serii Galaxy S23, które pojawią się na wydarzeniu Unpacked już w najbliższą w środę, 1 lutego 2023 roku, fani urządzeń Samsunga nie mogą również doczekać się pełnej listy zmian, jaką zaoferuje aktualizacja One UI do wersji 5.1. Spis nowości wyciekł jednak na kilka dni przed rozpoczęciem eventu.

Samsung One UI 5.1 – lista zmian

Za zdobycie nieoficjalnej listy nowinek w pierwszej dużej aktualizacji nakładki Koreańczyków, opartej na Androidzie 13, odpowiada serwis WinFuture. W skrócie: możemy spodziewać się zmian w domyślnych aplikacjach, oprogramowaniu związanym z fotografią, widżetach, DeX-ie oraz sterowaniu kilkoma urządzeniami. Pełna listę znajdziecie poniżej.

Samsung One UI 5 (fot. Tabletowo.pl)

Notatki, internet i Samsung DeX

Na dobry początek aktualizacja do One UI 5.1 zaoferuje opcję współpracy nad notatkami w aplikacji Samsung Notes. Użytkownicy będą mogli stworzyć arkusz, w którym osoby będą w stanie dodawać swoje uwagi lub szkicować, w zależności od potrzeb. Ponadto pojawi się możliwość zapraszania innych osób do współdzielonych albumów, notatek czy kalendarza za pomocą linku, który prześlemy w komunikatorze bądź na platformie społecznościowej.

Funkcjonalność klawiatury, myszy oraz trackpada w urządzeniach Galaxy Book zostanie rozszerzona na smartfony Samsunga. Kopiowanie tekstu lub przenoszenie zdjęć będzie odbywać się pomiędzy połączonymi urządzeniami tak, jakbyśmy robili to tylko na jednym z nich. Ponadto udostępniona zostanie możliwość przenoszenia zakładek internetowych, otwartych na smartfonie, na komputer.

Samsung Galaxy S23 (fot. WinFuture)

Wraz ze zbliżającą się aktualizacją przełączanie muzyki przez Spotify Connect oraz Chromecasta wymagać będzie wyłącznie interwencji na pasku szybkiego dostępu, zamiast wchodzenia do aplikacji. Dodatkowo program Samsung Internet umożliwi wyszukiwanie po nazwie folderu lub grupy w zakładkach, a usprawniony algorytm wyszukiwarki lepiej dobierze wyniki i przymknie oko na drobne literówki.

W funkcji Samsung DeX pojawi się opcja zmiany rozmiarów podzielonych okien za pomocą podziałki znajdującej się domyślnie na środku ekranu. Dodatkowo podniesienie okienka do jednego z rogów sprawi, że zostanie on przeskalowany do 1/4 powierzchni i przypięty w danym miejscu.

Bixby, ustawienia oraz tryby

Asystent Bixby zyska w aktualizacji nakładki możliwość odpowiadania automatycznie na połączenia. Pojawi się możliwość uzyskania transkrypcji rozmówcy na czacie tekstowym oraz opcja napisania odpowiedzi i przeczytania jej przez Bixby’ego. Funkcja niestety będzie dostępna wyłącznie w języku koreańskim oraz angielskim.

Transfer ustawień na nowe urządzenie z serii Galaxy będzie jeszcze prostszy niż dotychczas. Aby przenieść zapisane sieci Wi-Fi, konto Samsunga oraz Google wystarczy zeskanować kod QR na poprzednim smartfonie z systemem Android. Jeżeli chodzi o ustawienia w urządzeniach z zaktualizowaną nakładką – na szczycie zakładki pojawią się sugerowane opcje dotyczące przydatnych funkcji lub ustawień, które wymagają Waszej uwagi, co pozwoli Wam zaoszczędzić czasu w poszukaniu odpowiedniej sekcji.

Nowe One UI 5.1 umożliwi również konfigurację różnych tapet ekranu blokady oraz głównego pulpitu w zależności od trybu. Dodatkowo użytkownik zyska możliwość opracowania własnych skryptów podczas przełączania się na tryb samolotowy lub na mobilny hotspot. Będą one w stanie otworzyć niektóre aplikacje, zmienić balans głośności w słuchawkach itp. Nowy widżet baterii pozwoli zainteresowanym podejrzeć stan naładowania wspieranych urządzeń, m.in. Galaxy Buds czy Galaxy Watch (oraz oczywiście używanego smartfona).

Nowości czekają na Was również w aplikacji pogodowej. Przydatne informacje o alertach pogodowych, dzienne raporty, prognozy na najbliższe godziny i wykresy temperaturowe będą dostępne z głównego ekranu apki. Pojawi się także nowy styl widżetu pogodowego.

Fotografia i galerie

W samej aplikacji aparatu napotkacie dwie nowości – szybką zmianę barw w trybie selfie za pomocą guzika „Efekty” znajdującego się na boku ekranu oraz szybki dostęp do apki Expert RAW z poziomu menu „Zaawansowane”.

O wiele więcej zmian czeka na Was w aplikacji Galerii. Tam pojawi się opcja „współdzielonego albumu rodzinnego”. Oprogramowanie zarekomenduje dodanie zdjęć do albumu, rozpoznając twarze członków rodziny, a na każdą osobę będzie Wam przysługiwać 5 GB miejsca na dane. Opcja przetwarzania usunie refleksy i cienie w ramach poprawy jakości zdjęcia oraz umożliwi edycję GIF-ów w celu uzyskania lepszej rozdzielczości i czystszego obrazu.

Samsung One UI 5 (fot. Tabletowo.pl)

Przesunięcie palcem w górę podczas przeglądania zdjęć i materiałów wideo wyświetli natomiast informację na temat miejsca ujęcia, jakim sprzętem wykonano fotografię oraz gdzie jest przechowywany plik. Wyszukiwanie nie ograniczy się już do jednej osoby czy przedmiotu – nie trzeba będzie nawet pamiętać imienia, wystarczy kliknąć na twarz znajdującą się na zdjęciu. W zaawansowanych funkcjach pojawi się możliwość zapisywania nagrań i zrzutów ekranów w wybranym przez siebie folderze.

Ostatnie nowinki pojawią się w AR Zone oraz AR Emoji. W trybie masek, za pomocą którego możemy podmienić twarze znajomych na emotki, pojawią się 3 nowe emoji do wykorzystania, a na AR Doodles szybciej dobierzemy pędzle do malowania w rozszerzonej rzeczywistości. Kompletne rysunki będziemy w stanie skorygować gumką lub powiększyć w zależności od Waszych potrzeb.

Wszystko wskazuje na to, że aktualizacja One UI 5.1 na urządzenia Samsunga będzie zatem sporym bankiem drobnostek niezauważalnych w codziennej rutynie niż rewolucją z ogromem przełomowych funkcji.