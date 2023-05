Google Chrome może być znacznie ładniejszy. Pojawił się nowy panel motywów

Hej, maniacy personalizacji! Google ma dla Was coś, co pomoże dostosować przeglądarkę Chrome do Waszego gustu. Szybko, prosto i bez opuszczania strony głównej.

Motywy jako sposób na nudę

Dobrze pamiętam czasy, gdy przeglądarka Google dopiero raczkowała, a w polskim internecie liczyły się tylko Internet Explorer oraz Firefox. Ten drugi program dość wcześnie uruchomił możliwości wybierania kolorystycznych motywów, które wprowadzały do przeglądania sieci przyjemne akcenty. Mocno różniło się to od nudnych szarości z IE albo pierwszych wersji Chrome’a. Nic dziwnego, że Firefox był przez długi czas jedną z najbardziej popularnych przeglądarek na desktopy w naszym kraju.

Produkt Google już od dobrych kilku lat ma podobne funkcje – łatwy wybór motywów dostępny jest z poziomu Ustawień, które przenoszą nas do Chrome Web Store. Tam możemy wybierać spośród wielu setek stylów, zorganizowanych tematycznie w poszczególne serie i kolekcje.

Google postanowiło podrasować ten system i wykorzystał do tego nowy panel boczny w przeglądarce Chrome. Dzięki niemu wybór motywu nie zasłoni nam całego ekranu, jak dotąd. Lista przyjemnych oku stylów pojawi się z prawej strony ekranu, nie zakłócając widoku strony startowej.

Wybór koloru Chrome i sekcja artystów z całego świata

Oprócz klasycznych rekomendacji, które przemalują naszą przeglądarkę na jeden kolor oraz dotychczasowych propozycji, obecnych w sklepie Chrome, Google wprowadził kilka nowości. Mamy więc możliwość wybrania z różnych obrazów tła, spośród kolekcji:

od artystów z regionu Azji i Pacyfiku,

czarnoskórych artystów,

latynoskich artystów,

artystów LGBTQ

…i wielu innych.

Jeśli używamy oddzielnych profili do odseparowania przeglądarki skonfigurowanej pod nasze potrzeby w pracy, od konta używanego przez nas prywatnie, to teraz będzie to jeszcze łatwiejsze. Wystarczy dobrać dla każdego profilu inne tło i kolor. Już nigdy nie pomylimy się, przeszukując sieć na osobistym koncie, zamiast na firmowym.

Zmiany powinny być już widoczne w Waszych przeglądarkach. Na stronie Nowej karty w Google Chrome, w prawym dolnym rogu ekranu pojawił się napis „Dostosuj Chrome”. Za jego pomocą uruchomimy boczny panel z motywami. Można go też użyć do przeglądania materiałów zapisanych wcześniej w sekcji Do przeczytania, podejrzenia listy Zakładek czy sprawdzenia historii użytkowania programu w części Serie czynności.

To nie wszystkie zmiany, jakie nas czekają w najbliższej przyszłości. Przeglądarka Google Chrome ma wkrótce dostosować swój wygląd do najnowszych zasad języka wizualnego Material You.