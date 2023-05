Samsung ogłasza promocję na Galaxy S23, jakiej jeszcze nie było

Samsung stale kusi promocjami na smartfony z serii Galaxy S23. Do tej pory producent regularnie powtarzał podobne oferty, ale tym razem stworzył taką, jakiej jeszcze nie było. Dzięki niej możecie otrzymać nawet 700 złotych na zakupy.

Promocja na Samsungi Galaxy S23, jakiej jeszcze nie było

Producent z Korei Południowej niechętnie obniża ceny swoich flagowych smartfonów. Zamiast tego zachęca do ich zakupu gratisami lub możliwością kupienia droższej wersji w cenie tańszej albo otrzymania zwrotu części wydanej na urządzenie kwoty. Dzięki najnowszej promocji również możecie odzyskać trochę pieniędzy – nawet 700 złotych – ale w nieco inny sposób niż do tej pory.

W jaki? Podczas gdy dotychczas Samsung realizował zwroty na wskazany przez klienta rachunek bankowy lub umożliwiał wypłacenie pieniędzy z promocji w bankomacie, w ramach najnowszej akcji otrzymacie pieniądze na… przedpłaconą kartę Visa. Oferta została przygotowana przy współpracy z organizacją Visa oraz Google.

Dzięki globalnemu partnerstwu z Google i nawiązaniu lokalnej współpracy z Visa, Samsung może oferować swoim Klientom rozwiązania na miarę ich potrzeb. To unikatowa na skalę rynku propozycja, a zarazem pierwszy etap w rozwoju mechanizmów promocyjnych opartych o płatności mobilne z wykorzystaniem smartfonu lub smartwatcha, które zamierzamy w przyszłości rozwijać. Wiktor Roszkowski, Head of Product Management, Samsung Polska

Zasady promocji – jak otrzymać pieniądze?

Aby móc skorzystać z najnowszej promocji południowokoreańskiego producenta, należy kupić smartfon z serii Galaxy S23 w okresie od 8 maja do 18 czerwca 2023 roku u jednego z partnerów handlowych, wymienionych w regulaminie, który załączamy poniżej. Na liście znajdują się operatorzy Orange, Play, Plus i T-Mobile oraz popularne sieci sklepów z elektroniką, m.in. RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, NEONET, Komputronik, Vobis i x-kom.

Po zakupie smartfona należy go aktywować (czyli najlepiej po prostu zacząć z niego korzystać) i zalogować się na nim do aplikacji Samsung Members do 25 czerwca 2023 roku. Po upływie 14 dni trzeba ponownie zajrzeć do tej ostatniej, aby odebrać kod – będzie on dostępny w sekcji Samsung Zwrot na Kartę. Co ważne: można to zrobić do 9 lipca 2023 roku, nie dłużej.

Kiedy już uzyskacie kod, musicie pobrać aplikacje Samsung Zwrot na Kartę i wprowadzić do niej właśnie ten kod. Po pozytywnej weryfikacji pieniądze zostaną przekazane na wirtualną kartę Visa w ciągu 1 dni – wówczas wystarczy ją już tylko dodać do Portfela Google, aby móc płacić nią za zakupy w sklepach za pomocą smartfona.

źródło: Samsung

Wysokość nagrody-zwrotu zależy jednak od kupionego smartfona – po zakupie Galaxy S23 otrzymacie 400 złotych, Galaxy S23+ 500 złotych, a Galaxy S23 Ultra 700 złotych.

Regulamin promocji „Promocja Zwrot na Kartę – Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra” (PDF)