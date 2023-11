Samsung idzie w dobrym kierunku. Lubimy to

Nie wszystkim decyzjom Samsunga przyklaskujemy, jednak tej jak najbardziej. Koreańczycy zdecydowali się na zmianę, którą klienci z pewnością docenią, w końcu w tym przypadku „większe” może oznaczać „lepsze”.

Dobry pomysł Samsung!

Producenci robią przede wszystkim to, co im się opłaca, nawet jeśli niekoniecznie podoba się to klientom. Ci ostatni mają jednak swoją cierpliwość i rozum, i nie pozwalają się wodzić za nos w nieskończoność (nie dotyczy to tzw. fanbojów, ale to „inny gatunek”). Czasami firmy decydują się więc na wprowadzenie rozwiązań, o które użytkownicy upominają się nierzadko nawet latami. I tak właśnie będzie w tym przypadku.

Renomowany, branżowy informator, Ross Young, udostępnił na swoim profilu w serwisie X (dawn. Twitter) informację, że Samsung umieści w swoich nowych składanych smartfonach większe ekrany – zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dokładne informacje na temat przekątnych zawarte są w najnowszym raporcie DSCC Foldable Report, do którego niestety nie mamy dostępu, ale Ross Young zdradził, że na zewnątrz Galaxy Z Flip 6 znajdzie się 3,9-calowy wyświetlacz.

Dla przypomnienia, Galaxy Z Flip 5 ma zewnętrzny ekran o przekątnej 3,4 cala, zatem jego następca otrzyma aż o pół cala większy. To zdecydowanie dobra wiadomość, ponieważ niewykluczone, że dzięki temu Samsung umożliwi korzystanie na nim z aplikacji bez konieczności „kombinowania” jak w przypadku poprzednika (Kasia wyjaśniła, jak otwierać wszystkie aplikacje na zewnętrznym ekranie Galaxy Z Flip 5, co jest możliwe bez przeszkód w Motoroli razr 40 ultra).

Samsung zrobi to, na co klienci czekają bardzo długo

Nie tylko w przypadku Galaxy Z Flip 6 szykujemy się na „rewolucję”. Informację o większym wyświetlaczu z pewnością z radością przyjmą również osoby, które preferują serię Galaxy Z Fold. Urządzeniom z tej linii wielu użytkowników zarzucało, że zewnętrzny ekran jest za wąski i niewygodnie się z niego korzysta, gdyż jest węższy niż wyświetlacze w „klasycznych” smartfonach.

Tutaj warto wspomnieć, iż sam Samsung utrzymuje, że takie proporcje są najlepsze, mimo że użytkownicy twierdzą coś innego. Koreańczycy mogą w końcu się ugiąć, gdyż zapowiedziane zwiększenie rozmiaru ekranu sugeruje, że wyświetlacz zewnętrzny w Galaxy Z Fold 6 będzie miał inne, bardziej akceptowalne dla klientów proporcje.

Samsung Galaxy Z Fold 5 (fot. Michele Sirignano / Tabletowo.pl)

Do premiery Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6 wciąż pozostaje wiele miesięcy i ich specyfikacja w większości jest owiana tajemnicą. W przeszłości pojawiły się tylko informacje, że pierwszy z ww. może otrzymać nowy, 50 Mpix aparat główny, podczas gdy drugi zaoferuje dokładnie taki sam zestaw jak Galaxy Z Fold 5 i Galaxy Z Fold 4.