Co kupić na święta do 100, 200, 500 i 1000 złotych? Przeglądamy ofertę Orange

Mikołajki już niebawem, Bożego Narodzenie za kilka tygodni, a Wy dalej nie macie prezentu dla najbliższych? Sprawdźcie, co ciekawego możecie dostać w sklepie Orange, gdzie dostępne są sprzęty w różnych przedziałach cenowych, począwszy od kilkudziesięciu aż po kilka tysięcy złotych. Na jakie produkty warto zwrócić uwagę w różnych cenach? Podpowiadamy!

Prezenty na święta do 100 złotych

W gwiazdkowej ofercie Orange znajdziemy sporo ciekawych urządzeń. I tak do 100 złotych można trafić np. na uniwersalne łańcuchy-smyczki do telefonów za 69,90* lub 74,90 złotych. Moda na smycze wraca, więc na Mikołajki może się takowa okazać strzałem w dziesiątkę.

Innym, interesującym wyborem, jest np. ładowarka indukcyjna FAST 15W za 49,90 złotych, z kolei kierowcy powinni być zadowoleni np. z uchwytu samochodowego na lusterko wsteczne za 64,90 złotych czy też zestawu uchwyt na telefon + ładowarka samochodowa za 77,70 złotych. To niepozorny, ale bardzo praktyczny prezent, z którego większość będzie zadowolona.

Jeśli macie w rodzinie młodszego fana gamingu, zapewne ucieszy się z klawiatury WG za 99,90 złotych lub myszy optycznej Gaming WG4 z podświetleniem LED za 69,90 złotych. Z kolei aspirująca vlogerka może dostać np. zestaw do vlogowania WG, w którym znajduje się statyw z lampą LED za 55 złotych – na start przygody z byciem influencerem jak znalazł.

Wybierz odpowiedni prezent na święta (źródło: LG)

Co kupić do 200 złotych?

W Orange fani gamingu mają duży wybór sprzętu, jak np. mysz SPC Gear LIX, dostępna za 119,90 złotych. Sam mam jej bezprzewodową wersję, z której jestem niesamowicie zadowolony.

Inną, równie interesującą opcją, jest np. prezent z kategorii „dla dziecka” w postaci głośnika BT Colorlight Neon Love za 179,90 złotych. Możemy także zastanowić się nad wideorejestratorem Navitel R200 NV (za 177,90 złotych), który pozwoli zarejestrować zdarzenia drogowe. A chyba wszyscy się ze mną zgodzicie, że lepiej mieć je nagrane niż nie…?

500 złotych to szersze pole manewru

Nie ma co ukrywać, ale kwota 500 złotych daje już większe możliwości wyboru prezentu na święta. W tej kwocie da się kupić np. całkiem dobre klawiatury gamingowe SPC Gear GK630K lub GK650K za, kolejno, 250 i 315 złotych, dzięki którym można spokojnie rywalizować nawet w bardziej wymagających grach, w których czas reakcji jest niezwykle ważny.

Za 420 złotych dostaniemy z kolei pada Nacon MG-X, kompatybilnego z systemem Android – to jeden z tych prezentów, z których ja np. bym się bardzo ucieszył.

Co za 1000 złotych i więcej?

Mając do zagospodarowania 1000 złotych lub więcej, mamy już spore możliwości wyboru. Poczynając od wieży stereo DS120CD za 559 złotych, przez Thomson MIC201BT, który jest dostępny za 629 złotych, aż po różnego rodzaju smartfony i laptopy.

Na uwagę zasługują na pewno słuchawki AirPods 3. generacji dostępne za 1083 złote lub zestaw Xiaomi Redmi Note 12 Pro w pakiecie z Xiaomi Redmi 12C – za oba smartfony łącznie zapłacimy 1766 złotych.

Źródło: GSMArena

Chcąc bardziej zaszaleć, możemy wybrać np. Samsunga Galaxy S23 za 4645 złotych, a wtedy w pakiecie, w ramach świątecznej oferty, dostaniemy Samsunga Galaxy A23 za złotówkę. Pierwszy z tych smartfonów to bardzo udany model, który świetnie się sprawdzi nawet w rękach bardziej wymagających użytkowników, a drugi może być ciekawym wyborem np. dla naszych pociech czy osób starszych.

Szukając smartwatcha dla użytkowników iPhone’ów warto spojrzeć w kierunku Apple Watch SE GPS, który jest dostępny za 1679 złotych. To udany zegarek inteligentny, mający szereg różnych funkcji, jak monitorowanie zdrowia czy też rejestrowanie treningów. Do tego jest wodoodporny do 50 metrów.

W sklepie Orange zestawy świąteczne są dostępne w różnym budżecie. Nabyć można np. Samsunga Galaxy Z Flip5 razem z Galaxy Watch 6 za 5544 złotych lub Samsunga Galaxy S23 w zestawie z Samsung The Freestyle Gen 2 za 6264,36 złotych. Kombinacji jest dość sporo, dzięki czemu każdy powinien znaleźć coś dla siebie.

A jeśli przypadkiem zdarzy się, że szukacie wypasionego laptopa, to i dla takich osób jest propozycja. Możecie bowiem kupić HP Omen 17 CK1140NW za 9399 złotych. To gamingowy laptop z ekranem o przekątnej 17,3” FHD z matrycą IPS i częstotliwością odświeżania 144 Hz, a także procesorem Intel Core i7-12700H i kartą graficzną RTX 3060.

Warto także wspomnieć, że Orange przyszykował niespodziankę pod choinkę, oferując możliwość zaoszczędzenia nawet 1600 złotych, wiążąc się abonamentem. Kupując Plan L z abonamentem komórkowym oraz smartfonem, możemy liczyć na aż trzy prezenty od operatora. Pierwszym z nich jest drugi telefon za złotówkę, drugim – Netflix na 6 miesięcy w prezencie, a trzecim – bezpłatna CyberOchrona, bo bezpieczeństwo w sieci to dziś podstawa.

Dodatkowo, nowi użytkownicy – wybierający światłowód w dowolnym pakiecie Orange Love lub z telewizją – otrzymają, jako upominek, tablet TCL TAB 10 Gen 2. Idealny do grania, oglądania filmów czy kontaktowania się z bliskimi. Zarówno ten sprzęt, jak i drugi smartfon, który można dostać od operatora, sprawdzi się na prezent dla nas lub mamy w ten sposób gotowy upominek dla kogoś pod choinkę.

Ze świątecznych zestawów – z drugim telefonem lub tabletem za złotówkę – mogą skorzystać także firmy (i z bonusu 300 GB extra), nie tylko osoby prywatne. Moim zdaniem taka promocja może okazać się strzałem w 10 pod choinkę.

