Smartfony Samsunga zyskają nową funkcję. Pomoże na diecie

Użytkownicy smartfonów Samsunga dostaną przydatną funkcję, która ułatwi utrzymanie określonego celu kalorycznego. Zaletą ma być szybkość i wygoda korzystania. Poznaliśmy też szczegóły dotyczące nowej wersji aplikacji Expert RAW.

Samsung szykuje funkcję dla osób będących na diecie

Wcześniej mogliśmy poznać wygląd niektórych elementów interfejsu w One UI 9.5, a teraz ujawniono informacje o jednej z nowych funkcji, która prawdopodobnie pojawi się wraz z tą aktualizacją. Będzie ona częścią Samsung Health i wykorzysta możliwości sztucznej inteligencji.

Otóż z odkrytych zmian wynika, że Koreańczycy pracują nad rozwiązaniem o nazwie Scan meal. Możliwe, że w polskiej wersji zostanie ono nazwane Zeskanuj posiłek i – co dość oczywiste – pozwoli na skanowanie posiłku i jego ocenę pod względem wartości odżywczych. Zadaniem użytkownika będzie tylko wykonanie zdjęcia jedzenia.

Funkcja ma w ciągu kilkunastu sekund identyfikować nazwy produktów spożywczych, poszczególne składniki, wielkość porcji i szacunkową liczbę kalorii. Pozwoli to na znacznie szybsze dodawania danych do aplikacji Samsung Health, co z kolei może zachęcić więcej osób do śledzenia liczby kalorii spożytych w ciągu dnia – w końcu ich ręczne wyliczanie i wprowadzanie potrafi być procesem żmudnym i uciążliwym.

źródło: SamMobile

Funkcja na tym etapie wydaje się być już prawie gotowa do debiutu. Chociaż w początkowej fazie Samsung może ją udostępnić w wersji beta. Niestety, pojawiają się wzmianki, że z czasem może być dostępna jako część płatnej subskrypcji.

Na ten moment nie można ocenić jej skuteczności. Chociaż przyznam, że ostatnio zdarzyło mi się z ciekawości sprawdzić możliwości Gemini i ChatGPT w zakresie oceniania posiłku. Oba chatboty AI pozytywnie mnie zaskoczyły, dobrze identyfikując zawartość talerza.

Warto odnotować, że omawiane rozwiązanie to tylko jedno z wielu działań Samsunga dotyczących zdrowia użytkownika. Przykładowo część użytkowników otrzymała dostęp do Samsung Health Assistant, czyli asystenta mającego pomóc w osiągnięciu celów związanych ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem. Natomiast niedawno dowiedzieliśmy się, że Samsung pracuje nad funkcją służącą do namierzenia niechcianego tłuszczu w organizmie.

Aplikacja Expert RAW doczeka się przebudowy

Użytkownicy smartfonów Samsunga, którym nie wystarcza podstawowa aplikacja do zdjęć, a tym bardziej wykonywanie fotek w trybie automatycznym, mogą sięgnąć po Expert RAW. Wspomniana apka zapewnia znacznie większe możliwości, a w niedalekiej przyszłości ma otrzymać zestaw odczuwalnych ulepszeń.

źródło: SamMobile

Nowa wersja Expert RAW ma zadebiutować w One UI 9.5 na smartfonach z serii Galaxy S27. Zmiany będą widoczne od razu po jej uruchomieniu – np. elementy sterowania otrzymają ulepszone etykiety i większe panele regulacji ustawień. Dodatkowo menu szybkich ustawień będzie podane w formie odświeżonej siatki, a interfejs w wielu miejscach zyska bardziej przezroczysty styl. Do tego dojdzie możliwość zapamiętywania ostatnio używanego trybu przy każdym uruchomieniu aplikacji.

Obok przycisku migawki znajdą się dwa konfigurowalne przyciski, do których będzie można przypisać chociażby często używane ustawienia. Nowy przycisk kłódki w prawym górnym roku pozwoli zablokować ustawienia aparatu, a histogram umożliwi wygodne przechodzenie pomiędzy małym wykresem a większym panelem.

źródło: SamMobile

Odświeżona aplikacja Expert RAW zapewni większe wartości maksymalne dla wirtualnej przysłony, pojawi się dedykowany tryb zdjęć seryjnych (do 30 ujęć w jednej sesji w formacie DNG) oraz oddzielna regulacja zabarwienia obok ustawień balansu bieli. Co więcej, zauważono ślady wskazujące na dodanie obsługi nagrywania wideo.