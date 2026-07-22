Samsung udostępnia osobistego asystenta zdrowotnego

Producent z Korei Południowej udostępnił osobistego asystenta zdrowotnego. Jak deklaruje, Samsung Health Assistant pomoże użytkownikom osiągnąć cele związane ze zdrowiem i dobrym samopoczuciem.

Samsung Health Assistant ma pomóc użytkownikom zmienić życie na lepsze

Powodem, który sprowokował Koreańczyków do stworzenia osobistego asystenta zdrowotnego, był fakt, iż wiele osób może mieć problem z kompleksowym zrozumieniem swojego stanu zdrowia, ponieważ informacje na jego temat często rozproszone są na wielu urządzeniach, aplikacjach i usługach.

Samsung Health Assistant ma zapewnić użytkownikowi holistyczną informację na temat jego stanu zdrowia dzięki połączeniu informacji z pięciu podstawowych filarów dobrego samopoczucia z Samsung Health – snu, aktywności, odżywiania, uważności i parametrów życiowych.

Samsung Health Assistant (źródło: Samsung)

Samsung Health Assistant, po ich przeanalizowaniu, ma przedstawić użytkownikowi wnioski i wyjaśnić, jak każda zmienna wpływa na pozostałe. Koreańczycy twierdzą, że osobisty asystent zdrowotny potrafi rozpoznawać wzorce i sygnały, które człowiek może przeoczyć, a mogą być bardzo istotne.

Firma z Korei Południowej jest przekonana, że Samsung Health Assistant pomoże użytkownik wprowadzić potrzebne zmiany w swoim stylu życia, aby poprawić jego jakość i swój dobrostan. Równocześnie zapewnia, że generowane rekomendacje zostały sprawdzone przez zespół lekarzy i certyfikowanych doradców ds. zdrowia.

Daje to poczucie bezpieczeństwa, ponieważ sztuczna inteligencja, którą wykorzystuje również Samsung Health Assistant, bywa omylna i potrafi źle radzić, a w sytuacji, gdy chodzi o zdrowie (a nawet życie), jest to niedopuszczalne.

Dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji użytkownicy będą mogli też zadawać pytania w naturalnym języku, aby wykorzystać możliwości Samsung Health Assistant. W przyszłości natomiast planowane jest wdrożenie również coachingu, który pomoże użytkownikom osiągnąć ich cele poprzez zmianę zachowania oraz szerszy zestaw usług dostępnych w Samsung Health, takich jak zarządzanie wagą.

Ponadto Samsung Health Assistant ma korzystać z modułu Personal Data Engine (PDE) jako kontekstu, aby uwzględniać harmonogram i preferencje użytkownika – na przykład wydarzenia zapisane w kalendarzu lub nawyki, w celu zapewnienia spersonalizowanych rekomendacji.

Samsung Health Assistant na razie nie jest dostępny dla wszystkich użytkowników

Aktualnie Samsung Health Assistant jest dostępny w wersji beta dla wybranych użytkowników w Stanach Zjednoczonych. Producent z Korei Południowej nie zadeklarował, kiedy jego dostępność zostanie rozszerzona i o jakie rynki.