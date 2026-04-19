Obi otwiera się na nowe. Idzie śladem sieci Leroy Merlin i Castorama

Sieć marketów budowlanych przesyła do swoich klientów ważne wiadomości. Już wkrótce Obi otworzy coś nowego. Wcześniej firma zdołała zrobić to w Niemczech.

Nowa platforma e-commerce – Obi uruchomi ją już wkrótce

Obi przesyła do swoich klientów ważną wiadomość. Sieć informuje o uruchomieniu nowej platformy handlowej z produktami pochodzącymi od innych sprzedawców. Jak wspomniano w komunikacie – dzięki temu firma zaoferuje klientom jeszcze większą różnorodność oraz zapewni im jeszcze szerszy wachlarz możliwości zakupowych.

Warto przypomnieć, że w styczniu 2025 roku swój marketplace otworzyła Castorama. Z kolei Leroy Merlin własny marketplace uruchomiło 7 kwietnia 2025 roku. Teraz podobny sklep zaoferuje niemieckie Obi. Jak wynika z informacji przesłanych do klientów za pośrednictwem maila, platforma typu marketplace pojawi się w maju 2026 roku na obi.pl i będzie prowadzona przez OBI Home and Garden GmbH.

Zmiany w sklepie Obi – ważne wiadomości dla klientów dotyczące marketplace

Co ważne – aby zadbać o wygodę obecnych użytkowników serwisu Obi – nie będzie konieczne zakładanie nowego konta na marketplace. Konto ma czekać na użytkownika od razu po starcie nowej platformy, jednak przed zalogowaniem się starymi danymi niezbędne będzie zaakceptowanie nowej polityki prywatności, nowego regulaminu oraz potwierdzenie przeniesienia danych do Obi Home and Garden GmbH.

Zgodnie z wiadomością przekazaną w mailu, to użytkownik zdecyduje czy i kiedy zechce skorzystać z nowej odsłony serwisu. Dane na to nowo utworzone konto należy przenieść w ciągu sześciu miesięcy – po upływie tego czasu dane zostaną automatycznie usunięte. Obi poinformuje użytkowników o tym procesie dwa tygodnie przed usunięciem.

Wiadomość dla klientów Obi (screen: Natalia Kania-Kuc | Tabletowo.pl)

Na ten moment Obi nie przekazało jeszcze konkretnej daty uruchomienia serwisu. Jak deklaruje sieć, w kolejnej wiadomości skierowanej do klientów przekaże zmiany w treści regulaminu sklepu internetowego oraz zasady działania nowej platformy wraz z określeniem relacji między kupującymi a sprzedającymi.

Warto wspomnieć, że rok temu właściciele Obi zdecydowali się na otwarcie własnego marketplace na terenie Niemiec. Najwyraźniej sieć odniosła sukces na rodzimym rynku i zdecydowała się rozszerzyć swoją działalność. Od kilku lat na terenie Polski rośnie liczba marketplace. Poza Castoramą i Leroy Merlin na zewnętrznych sprzedawców otworzył się m.in. Kaufland i Empik.