Podwójnie składany Samsung opuszcza Azję. Będzie kosztował fortunę

Podwójnie składany Samsung wkrótce trafi do sprzedaży na nowym rynku. Smartfon robi wrażenie, ale jego cena zwali z nóg.

Samsung pokazał podwójnie składanego smartfona

Premiera Samsunga Galaxy Z TriFold już za nami. Koreańczycy pod koniec 2025 roku zaprezentowali smartfon, który jest odpowiedzią na Huawei Mate XT oraz Huawei Mate XTs. Mamy do czynienia ze sprzętem naprawdę intrygującym, aczkolwiek – ze względu na wysoką cenę – dostępnym dla dość wąskiego grona odbiorców. Do tematu ceny jeszcze wrócimy, a teraz przypomnijmy sobie najważniejsze cechy.

Podwójny składak Koreańczyków wyposażony jest w podstawowy, 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli. Można go uznać za przystawkę do 10-calowego ekranu, który pojawia się po rozłożeniu. Drugi wyświetlacz ma rozdzielczość 2160 x 1584 pikseli i maksymalną jasność 1600 nitów. W obu przypadkach dostajemy Dynamic AMOLED 2X o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz.

We wnętrzu pracuje Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, któremu towarzyszy 16 GB RAM i – zależnie od wybranego wariantu – 512 GB lub 1 TB przestrzeni na dane. Pojemność akumulatora wynosi 5600 mAh i można go ładować z mocą 45 W lub bezprzewodowo z mocą 15 W. Nie zabrakło 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

fot. Samsung

Wypada jeszcze wspomnieć o zestawie aparatów. Użytkownik może korzystać z głównego „oczka” 200 Mpix (f/1.7) z OIS, aparatu ultraszerokokątnego 12 Mpix (f/2.2) i teleobiektywu 10 Mpix (f/2.4) z OIS i 3-krotnym zoomem. Do tego dochodzą dwa aparaty przeznaczone do selfie i wideorozmów – oba mają po 10 Mpix (f/2.2). To wszystko działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.

Wymiary po złożeniu wynoszą 159,2 x 75 x 12,9 mm, z kolei po rozłożeniu Samsung Galaxy Z TriFold ma 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm. Waga to 309 g. Obudowa – w przeciwieństwie do wymienionych na początku smartfonów Huawei – może pochwalić się wodoszczelnością IP48.

fot. Samsung

Za Samsunga Galaxy Z TriFold trzeba będzie zapłacić fortunę

Wcześniej poznaliśmy już cenę podwójnie składanego Samsunga w Korei Południowej. Smartfon w wersji 16/512 GB został wyceniony na 3590400 wonów, czyli równowartość około 8752 złotych. Producent zapowiedział wówczas, że Galaxy Z TriFold zawita także do Chin, Tajwanu, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz pojawi się w USA.

Natomiast teraz poznaliśmy szczegóły dotyczące debiutu właśnie w USA. Samsung Galaxy Z TriFold do sprzedaży na tamtejszym rynku trafi 30 stycznia. Jego cena w konfiguracji 16/512 GB wyniesie 2900 dolarów, a więc około 10167 złotych po dzisiejszym kursie. Owszem, będzie bardzo drogo, jak na smartfon, ale z drugiej strony klienci dostaną sprzęt nietuzinkowy i będący pokazem inżynierskich zdolności Koreańczyków.

Niestety, wciąż nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery w Europie. Ciekawe, ile Galaxy Z TriFold mógłby kosztować w Polsce i ilu chętnych znalazłoby się na zakup takiego sprzętu.