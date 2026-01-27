smartfon Samsung Galaxy Z TriFold
Samsung Galaxy Z TriFold (fot. Samsung)
Smartfony

Podwójnie składany Samsung opuszcza Azję. Będzie kosztował fortunę

Mateusz Budzeń·
Podwójnie składany Samsung wkrótce trafi do sprzedaży na nowym rynku. Smartfon robi wrażenie, ale jego cena zwali z nóg.

Samsung pokazał podwójnie składanego smartfona

Premiera Samsunga Galaxy Z TriFold już za nami. Koreańczycy pod koniec 2025 roku zaprezentowali smartfon, który jest odpowiedzią na Huawei Mate XT oraz Huawei Mate XTs. Mamy do czynienia ze sprzętem naprawdę intrygującym, aczkolwiek – ze względu na wysoką cenę – dostępnym dla dość wąskiego grona odbiorców. Do tematu ceny jeszcze wrócimy, a teraz przypomnijmy sobie najważniejsze cechy.

Podwójny składak Koreańczyków wyposażony jest w podstawowy, 6,5-calowy ekran o rozdzielczości 2520 x 1080 pikseli. Można go uznać za przystawkę do 10-calowego ekranu, który pojawia się po rozłożeniu. Drugi wyświetlacz ma rozdzielczość 2160 x 1584 pikseli i maksymalną jasność 1600 nitów. W obu przypadkach dostajemy Dynamic AMOLED 2X o dynamicznie dostosowywanej częstotliwości odświeżania od 1 do 120 Hz.

We wnętrzu pracuje Qualcomm Snapdragon 8 Elite for Galaxy, któremu towarzyszy 16 GB RAM i – zależnie od wybranego wariantu – 512 GB lub 1 TB przestrzeni na dane. Pojemność akumulatora wynosi 5600 mAh i można go ładować z mocą 45 W lub bezprzewodowo z mocą 15 W. Nie zabrakło 5G, Wi-Fi 7 i Bluetooth 5.4.

Samsung Galaxy Z TriFold
fot. Samsung

Wypada jeszcze wspomnieć o zestawie aparatów. Użytkownik może korzystać z głównego „oczka” 200 Mpix (f/1.7) z OIS, aparatu ultraszerokokątnego 12 Mpix (f/2.2) i teleobiektywu 10 Mpix (f/2.4) z OIS i 3-krotnym zoomem. Do tego dochodzą dwa aparaty przeznaczone do selfie i wideorozmów – oba mają po 10 Mpix (f/2.2). To wszystko działa pod kontrolą Androida 16 z nakładką One UI 8.

Wymiary po złożeniu wynoszą 159,2 x 75 x 12,9 mm, z kolei po rozłożeniu Samsung Galaxy Z TriFold ma 159,2 x 214,1 x 3,9-4,2 mm. Waga to 309 g. Obudowa – w przeciwieństwie do wymienionych na początku smartfonów Huawei – może pochwalić się wodoszczelnością IP48.

podwójnie składany smartfon Samsung Galaxy Z TriFold
fot. Samsung

Za Samsunga Galaxy Z TriFold trzeba będzie zapłacić fortunę

Wcześniej poznaliśmy już cenę podwójnie składanego Samsunga w Korei Południowej. Smartfon w wersji 16/512 GB został wyceniony na 3590400 wonów, czyli równowartość około 8752 złotych. Producent zapowiedział wówczas, że Galaxy Z TriFold zawita także do Chin, Tajwanu, Singapuru i Zjednoczonych Emiratów Arabskich oraz pojawi się w USA.

Natomiast teraz poznaliśmy szczegóły dotyczące debiutu właśnie w USA. Samsung Galaxy Z TriFold do sprzedaży na tamtejszym rynku trafi 30 stycznia. Jego cena w konfiguracji 16/512 GB wyniesie 2900 dolarów, a więc około 10167 złotych po dzisiejszym kursie. Owszem, będzie bardzo drogo, jak na smartfon, ale z drugiej strony klienci dostaną sprzęt nietuzinkowy i będący pokazem inżynierskich zdolności Koreańczyków.

Niestety, wciąż nic nie wiadomo na temat ewentualnej premiery w Europie. Ciekawe, ile Galaxy Z TriFold mógłby kosztować w Polsce i ilu chętnych znalazłoby się na zakup takiego sprzętu.

