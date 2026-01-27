Paczkomaty w Android Auto. Wyczekiwana aplikacja jest już dostępna

Aplikacja InPost zawitała do Android Auto. Oznacza to, że kierowcy zyskali dostęp do zestawu przydatnych funkcji.

InPost już wcześniej pojawił się w samochodach

W sierpniu 2025 roku informowaliśmy Was, że aplikacja InPost otrzymała wsparcie dla Apple CarPlay. Właściciele iPhone’ów zyskali wówczas możliwość sprawdzenia listy paczek, uruchomienia nawigacji do Paczkomatu, a nawet opcję otwarcia skrytki. To wszystko z poziomu ekranu samochodu, bez konieczności sięgania po smartfon.

Rafał Brzoska, założyciel i CEO Grupy InPost, zwraca uwagę, że tylko w pierwszym miesiącu od wdrożenia z rozwiązania skorzystało 71 tysięcy osób, natomiast 86% użytkowników zdalnie otworzyło skrytkę. Można więc stwierdzić, że nowość spotkała się z niemałym zainteresowaniem.

Niewykluczone, że teraz liczba osób będzie jeszcze wyższa – otóż aplikacja InPost dostępna jest też w Android Auto. Taki scenariusz zapowiada duża popularność smartfonów z Androidem w Polsce.

Co oferuje aplikacja InPost w Android Auto?

Kierowcy korzystający z Android Auto w samochodzie – podobnie jak osoby z Apple CarPlay – mogą sprawdzić aktualną listę przesyłek gotowych do odbioru. Do tego dochodzi możliwość uruchomienia nawigacji do wybranego Paczkomatu lub PaczkoPunktu. Z kolei już po dojechaniu na miejsce dostępna jest funkcja zdalnego otwarcia skrytki.

W założeniach funkcja ma zaoszczędzić użytkownikom czas, aczkolwiek podejrzewam, że nie będzie to naprawdę odczuwalna różnica. Po prostu w wybranych sytuacjach będzie nieco wygodniej. Mimo tego wprowadzenie wsparcia dla Android Auto jak najbardziej cieszy.

źródło: InPost

Jak korzystać z aplikacji InPost w Android Auto?

Nowość wdrażana jest wraz z najnowszą wersją aplikacji InPost Mobile, którą znajdziecie w sklepie Google Play. Po zaktualizowaniu – jeśli wcześniej tego nie zrobiliśmy – należy wyrazić zgodę na udostępnianie lokalizacji, a także podłączyć smartfon do samochodu. Jeśli wszystko zostało zrobione zgodnie z wytycznymi, aplikacja powinna pojawić się na ekranie samochodu.

W sytuacji, gdy aplikacja nadal nie jest widoczna, należy przejść do ustawień Android Auto na smartfonie. Następnie należy poszukać opcji Dostosuj aplikacje w menu i sprawdzić, czy pozycja InPost Mobile jest zaznaczona. Oczywiście warto też mieć zainstalowaną najnowszą wersję Android Auto – aktualizację można pobrać z Google Play.