Jeśli czekasz z niecierpliwością na Samsunga Galaxy Z TriFold 2, to najnowsze doniesienia pewnie Ci się nie spodobają.

Samsung Galaxy Z TriFold 2 może być trudno dostępny

Na początku grudnia 2025 roku zadebiutował Samsung Galaxy Z TriFold, czyli pierwszy podwójnie składany smartfon w ofercie południowokoreańskiego producenta. Było to urządzenie zdecydowanie ciekawe, ale niestety oferowane wyłącznie na wybranych rynkach – takich jak Korea Południowa, Chiny, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Tajwan i Singapur oraz USA. Ten wyjątkowy model nigdy nie dotarł do Europy.

W przypadku następcy również możemy mieć do czynienia z ograniczoną dostępnością. Szczegóły nie są znane, ale nie jest wykluczona powtórka z historii. Ewentualnie dołączą kolejne kraje, ale nie będzie to znacząca zmiana. Należy więc nastawić się, że w Polsce go nie kupimy.

Dowiedzieliśmy się również, że Galaxy Z TriFold 2 jest rozwijany pod nazwą kodową Q9m – pierwsza generacja nosiła nazwę Q7m. Samsung ma postawić na ewolucję znanych już pomysłów i podobno nie będą to wyłącznie niewielkie zmiany.

Samsung Galaxy Z TriFold | fot. Samsung

Co jeszcze wiemy na temat nowej generacji Galaxy Z TriFold 2?

Trochę informacji na temat nowego podwójnego składaka Samsunga mogliśmy poznać już wcześniej. Przykładowo we wrześniu 2026 roku pojawiły się doniesienia, że Galaxy Z TriFold 2 zyska smuklejszą i lżejszą konstrukcję. Ma ona również charakteryzować się większą wytrzymałością, a producent ma zastosować nowy zawias. Warto odnotować, że pierwszy TriFold ma 309 g i 12,9 mm po złożeniu.

Wówczas mogliśmy też przeczytać, że Samsung nie planuje podwyżek – pierwsza generacja w dniu debiutu w USA została wyceniona na 2899 dolarów, co jest równowartością prawie 12 tys. złotych. Tanio więc nie będzie, ale z drugiej strony Samsung Galaxy Z Fold 8 Ultra, czyli „zwykły składak”, w Polsce startował od prawie 10 tys. złotych w dniu premiery.

Możliwe, że na debiut nie będziemy musieli długo czekać. Nieoficjalne informacje wskazują, że Galaxy Z TriFold 2 zobaczymy w pierwszej połowie 2027 roku. Pozostaje więc trzymać kciuki, że Samsung finalnie zmieni plany dotyczące dostępności i wprowadzi swojego nietuzinkowego składaka także do Polski.