Nie doczekaliśmy się jeszcze nawet oficjalnego potwierdzenia jej istnienia, ale w sieci pojawił się przeciek, który zdradza, jaka będzie cena opaski Samsung Galaxy Fit 4 w Europie. To pozornie zła, a w rzeczywistości całkiem dobra wiadomość.

Ile będzie kosztować Samsung Galaxy Fit 4 w Europie?

Serwis Dealabs podaje, że w dniu premiery opaska Samsung Galaxy Fit 4 będzie kosztować w Europie 79,90 euro. Zgodnie z tym, czego można było się spodziewać, cena jest wyższa niż w przypadku poprzedniczki. Równocześnie jednak jest wyższa tylko o 10 euro, jako że wyceniono ją na 69,90 euro. Biorąc pod uwagę fakt, że w Polsce za Samsung Galaxy Fit 3 trzeba było zapłacić 279,90 złotych, można założyć, że Czwórka nieznacznie przekroczy próg 300 złotych.

Wygląda zatem na to, że nowa opaska producenta z Korei Południowej nie będzie dużo droższa względem poprzedniej generacji, a zarazem medialne doniesienia wskazują na to, że ma być dużo lepsza. Najprawdopodobniej Samsung Galaxy Fit 4 zyska NFC i płatności zbliżeniowe, a do tego otrzyma głośnik umożliwiający prowadzenie rozmów głosowych przez Bluetooth.

Mówi się również, że opaska Samsung Galaxy Fit 4 zaoferuje funkcję odnajdywania telefonu, a całość uzupełni komplet podstawowych narzędzi do monitorowania zdrowia: pomiar kroków, dystansu, kalorii, pulsu, stresu oraz czasu i jakości snu. Odpowiedzialne za to moduły mają zaś zapewniać większą dokładność niż w modelu poprzedniej generacji.

Tak, ponoć, będzie wyglądać Samsung Galaxy Fit 4 – źródło: Dealabs / Android Authority

Wciąż pozostaje wiele pytań bez odpowiedzi

Niestety, nie zanosi się na to, by Czwórka miała zyskać wbudowany GPS. Pojawiają się też spore obawy o oferowany czas pracy. Tymczasem już Samsung Galaxy Fit 3 zawodził na tym polu, nie dochodząc nawet do tygodnia z dala od ładowarki (podczas gdy producent deklarował 13 dni).

Całość domknie, ponoć, smuklejsza konstrukcja z węższą ramką wokół ekranu. Szczegóły na temat tego ostatniego pozostają jednak nieznane, więc przypomnę tylko, że Trójka dysponowała 1,6-calowym panelem AMOLED o rozdzielczości 256×402 piksele.

Nie wiadomo też, kiedy opaska Samsung Galaxy Fit 4 miałaby zadebiutować na rynku, choć przecieki wskazują na to, że do premiery dojdzie jeszcze przed końcem 2026 roku.