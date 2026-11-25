Po tym, jak zauważyli, że na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy aż 43% nowych utworów lądujących w katalogu to muzyka wygenerowana przez sztuczną inteligencję, właściciele platformy Tidal postanowili podjąć stanowcze kroki. Zadecydowali, że na taką twórczość zabraknie miejsca w ich usłudze.

Tidal strefą wolną od muzyki AI

Właściciele serwisu Tidal oficjalnie zapowiedzieli, że od 9 grudnia 2026 roku muzyka wygenerowana przez AI będzie tam całkowicie zakazana. Oznacza to, że każdy utwór zidentyfikowany jako dzieło sztucznej inteligencji albo nie zostanie dopuszczony do premiery w katalogu, albo też – jeśli już się w nim znajduje – zostanie z niego usunięty.

To drastyczna zmiana, ale też naturalna kontynuacja wcześniej podejmowanych działań. Już od kilku miesięcy w usłudze Tidal oznaczano sztucznie wygenerowaną muzykę, nie dopuszczano takich utworów do systemu rekomendacji i eliminowano dla nich możliwość zarabiania pieniędzy za odtworzenia. Obecnie takich piosenek w bibliotece jest około 27 milionów (i tyle też przeznaczono do usunięcia).

Źródło: Tidal

Tidal robi to dla artystów. I dla słuchaczy

W oficjalnym oświadczeniu przedstawiciele Tidal wytłumaczyli, że podjęcie tej decyzji było konieczne, aby zapewnić, że serwis pozostanie najlepszym miejscem dla artystów i słuchaczy. Równocześnie podkreślili, że całkowity zakaz dotyczy wyłącznie muzyki wygenerowanej od początku do końca przez sztuczną inteligencję – utwory, w których AI służyło do ulepszenia piosenki, nadal mogą lądować w katalogu.

Przy okazji przywołali statystyki, z których wynika, że zmiana ta dla większości osób i tak będzie nieodczuwalna. Chociaż muzyka wygenerowana przez AI stanowi obecnie ponad 6% wszystkich utworów w bibliotece, to aż 96% takich piosenek nie doczekało się ani jednego odtworzenia na przestrzeni ostatnich trzech miesięcy.

Nie tylko Tidal

Właściciele Tidala podjęli najdalej idące kroki, ale nie tylko oni prowadzą jakiś rodzaj walki z AI. Przykładowo Deezer stawia na przejrzystość i pozwoli odfiltrowywać sztucznie generowaną muzykę, a nawet dostarczył narzędzie, pozwalające sprawdzić, czy na Twoich playlistach znajdują się utwory AI (także w innych usługach). Z kolei Spotify, Apple Music i YouTube Music ograniczają się do odpowiednich oznaczeń.