W ofercie byłej marki-córki Huawei pojawił się nowy tablet Honor Pad Z6b, który oferuje przyzwoitą specyfikację techniczną, choć jeden element na liście parametrów może nie spodobać się części klientów…

Nowy tablet Honor Pad Z6b ma atrakcyjną specyfikację techniczną. Jest tylko jedno istotne „ale”

Dość często mamy do czynienia z sytuacją, gdzie większość specyfikacji nowego urządzenia jest atrakcyjna, ale co najmniej jeden element może sprawić, że niektórzy klienci nie zdecydują się go kupić. Nowy tablet Honor Pad Z6b, niestety, nie jest wyjątkiem.

Został bowiem wyposażony w leciwy procesor Qualcomm Snapdragon 685, który miał premierę w marcu… 2023 roku, czyli ponad 3 lata temu. W dodatku jest on tylko lekko ulepszoną wersją układu Qualcomm Snapdragon 680, zaprezentowanego w październiku 2021 roku. Mimo wszystko na plus można zaliczyć fakt, że jest produkowany z użyciem całkiem zaawansowanego, bo 6-nm procesu technologicznego.

Honor Pad Z6b (źródło: Honor)

„Przyczepić się” można jeszcze do wersji systemu operacyjnego, ponieważ tablet Honor Pad Z6b ma fabrycznie wgranego Androida 16 z nakładką MagicOS 10, podczas gdy od czerwca 2026 roku dostępny jest Android 17, a we wrześniu 2026 roku Honor zaanonsował MagicOS 11.

Niektórych może nie usatysfakcjonować też rozdzielczość aparatu na przodzie, bowiem producent umieścił tam tylko 5 Mpix „oczko” (z przysłoną f/2.2). Pozostając w obszarze zaplecza fotograficznego, na tyle jest 8 Mpix aparat z f/2.0.

Nowy tablet Honor Pad Z6b nie zawodzi natomiast w kluczowym aspekcie, ponieważ jest wyposażony w ekran (LCD) o porządnych parametrach. Cechuje się on przekątną 11,5 cala i rozdzielczością 2508×1504 piksele (255 ppi) i do tego wyświetla 1,07 miliarda kolorów oraz odświeża obraz z częstotliwością do 120 Hz. Jasność maksymalna wynosi zaś 400 nitów, w związku z czym widoczność w mocnym oświetleniu niekoniecznie może być najlepsza. Minimalna to z kolei tylko 2 nity, więc wyświetlacz nie będzie „raził” w nocy.

Ponadto tablet Honor Pad Z6b ma na pokładzie 8 GB RAM i 128 GB pamięci wbudowanej, Bluetooth 5.1 i Wi-Fi 5, a także akumulator o pojemności 8300 mAh, który można ładować przewodowo z mocą nawet 45 W. Całość waży 475 gramów i ma wymiary 267,3×167,4×6,77 mm, więc jest naprawdę smukła.

Jeszcze nie wiadomo, ile będzie kosztował tablet Honor Pad Z6b

Chociaż tablet Honor Pad Z6b pojawił się już na oficjalnej stronie producenta, to wciąż nie można go zamówić i w związku z tym nie jest znana jego sugerowana cena. Chińczycy nie potwierdzili też, że będzie dostępny w Polsce.