Wygląda na to, że rynek elektroniki użytkowej nadal boryka się z problemami. 2027 rok ma być kolejnym trudnym czasem dla producentów smartfonów. Klienci prawdopodobnie też to odczują.

Niemal każdy producent smartfonów chce wyprodukować ich mniej w 2027 roku niż zakładał

W ostatnich latach ceny komponentów zaliczyły gigantyczny wzrost cen. Znacznie zdrożały nie tylko pamięci, ale też procesory, co z kolei przyczyniło się do wzrostu cen urządzeń końcowych. Rok 2026 był „kiepski” dla niemal każdego producenta smartfonów, gdyż zyski i sprzedaż zmalały przez narzucenie konsumentom wyższych cen. Wygląda jednak na to, że 2027 rok może być dla firm jeszcze gorszy.

Samsung ma zamiar ograniczyć produkcję smartfonów o około 9,5%. Jak wspomniano w raporcie Jiemian News – południowokoreański producent planuje zredukować produkcję z 232 milionów sztuk do 210 milinów sztuk.

Ale ograniczenia obejmą nie tylko Samsunga, bo również Apple planuje spadek produkcji o około 5,6% – z 233 milionów sztuk do 220 milionów sztuk iPhone’ów.

Redukcję w produkcji smartfonów planuje też:

Xiaomi – o około 25% – do około 90 milionów sztuk (zamiast 120 milionów sztuk),

Oppo – o około 14% – do około 90 milionów sztuk (zamiast 105 milionów sztuk),

Vivo – o około 29% – do około 60 milionów sztuk (zamiast 85 milionów sztuk),

Huawei – o około 16% – poniżej 50 milionów sztuk,

Motorola – o około 20% – do około 40 milionów sztuk (zamiast 50 milionów sztuk).

Jedynym producentem, który na ten moment prawdopodobnie nie planuje podobnej redukcji, jest Honor. Firma chce „złożyć” około 50 milionów sztuk smartfonów.

Rosnące ceny pamięci do smartfonów prawdopodobnie znowu odbiją się na klientach

Producenci smartfonów decydują się na takie kroki z kilku powodów. Przede wszystkim dały im się we znaki rosnące ceny pamięci RAM w ostatnim roku, które – jak twierdzi Brady Wang (wiceprezes Counterpoint) – są spowodowane wzrostem popytu na serwery AI. Warto nadmienić, że w styczniu 2026 roku alarmowaliśmy o drożejących pamięciach. Wspominaliśmy wtedy, że w zaledwie pół roku pamięci DDR podrożały o 340%.

Na tym jednak nie koniec, gdyż jak zauważa Sammobile, Samsung już teraz ograniczył promocje i oferty w porównaniu do poprzednich lat. Wygląda więc na to, że 2027 rok będzie trudny nie tylko dla producentów, ale też dla klientów, gdyż rosnące koszty produkcji i komponentów mogą spowodować wyższe ceny urządzeń lub negatywnie wpłynąć na ich konfiguracje.

Warto dodać, że raport badawczy Goldman Sachs przewiduje, że globalna luka w podaży pamięci DRAM osiągnie 5,1% w 2027 roku. Według źródła będzie to jeden z najpoważniejszych niedoborów podaży od ponad 15 lat. W efekcie koszty pamięci mogą nadal rosnąć, a popyt kupujących maleć.