Smartfon z rozwijanym ekranem od Samsunga naprawdę powstanie. Będzie nazywał się Z Roll

Na przestrzeni ostatnich lat widzieliśmy wiele prezentacji, ukazujących projekty smartfonów ze składanymi czy rozwijanymi ekranami, ale większość z nich nigdy nie doczekała się realizacji. Samsung ma jednak śmiałe plany względem tego świeżego segmentu rynku i podjął już kroki w kierunku opracowania rozwijanego modelu, nazwanego Z Roll.

Rozwijane ekrany w smartfonach to głównie prototypy

Przynajmniej kilka firm produkujących smartfony w ostatnich latach pokazywało prototypy lub koncepty urządzeń z rozwijanymi ekranami. TCL, na przykład, opracowało bardzo ładną prezentację sprzętu, który nie tylko korzystałby z takiego wyświetlacza, ale jednocześnie był smartfonem składanym. Nazwano go TCL Fold 'n Roll. Sęk w tym, że najładniej wypada on na animacjach i grafikach. Co prawda pierwsze prototypy podobnych urządzeń już istnieją i działają, ale wciąż nie zdecydowano się na wprowadzenie takich smartfonów na rynek. Bardzo podobnie sprawa miała się z projektem Oppo.

Nieco większym zapałem wykazało się LG, które było tylko o krok od rozpoczęcia sprzedaży rozwijanego LG Rollable. W tym momencie urządzenie to jest udostępniane pracownikom firmy za niewielki ułamek ceny, ale nie mogą oni go odsprzedawać. Można więc powiedzieć, że historia smartfona LG z rozwijanym ekranem skończyła się, zanim jeszcze się zaczęła.

LG Rollable

Honor producentów smartfonów z Korei Południowej ma jednak zamiar uratować Samsung. Niedawno, na targach Display Week 2021 zaprezentował przykłady urządzeń z elastycznymi wyświetlaczami, wśród których pojawił się sprzęt z rozwijanym ekranem, podpisany na filmie jako Samsung Slidable. Teraz wiemy, że plany Koreańczyków względem tego projektu są bardzo konkretne – pierwszy model smartfona nowego typu zyskał oficjalną nazwę.

Rozwijany smartfon Samsunga, Z Roll

Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej otrzymał wniosek o uznanie znaku towarowego Z Roll. Oznacza to, że Samsung naprawdę zamierza wprowadzić rozwijane urządzenie na rynek i ma już dla niego nazwę. Nawiązuje ona do dotychczasowych produktów z elastycznymi ekranami od tego producenta – inne modele także mają literkę „Z” w nazwie – Galaxy Z Fold 2 i Galaxy Z Flip.

Pewnie zbyt optymistyczne byłoby oczekiwanie, że Galaxy Z Roll miałby zostać zaprezentowany jeszcze w tym roku, ale nadzieja na premierę w 2022 ma już jakiś sens. W końcu Samsung jako jedyny tak mocno uderzył z ofertą urządzeń składanych. To pozytywnie nastraja, jeśli chodzi o przyszłość rozwijanego smartfona.