Samsung ma nowe, składane panele OLED – zapowiadają się ciekawe nowości

Pomimo, że składane smartfony stanowią margines sprzedaży wszystkich urządzeń, to wyścig zbrojeń trwa w najlepsze. Każdy z liczących się producentów wprowadził na rynek, albo chociaż zdążył pochwalić się takim sprzętem. W tej chwili to Samsung ma najbardziej rozbudowane i dopracowane portfolio w postaci rodziny Galaxy Fold, a wygląda na to, że zostanie ono mocno rozbudowane. Koreańczycy szykują się do pokazania nowych, składanych paneli OLED.

Ofensywa działu Samsung Display

Dział koreańskiej firmy Samsung Display poinformował, że weźmie udział w targach Display Week 2021. Wystawa, której gospodarzem jest Society for Information Display (SID), będzie dla producenta okazją, aby przedstawić nowe panele OLED.

Samsung, jak przystało na jednego z najbardziej liczących się producentów matryc organicznych, będzie chciał udowodnić swoją niepodważalną pozycję. CEO Joo-sun Choi ma bowiem zaprezentować nową generację ekranów OLED, a wśród nich między innymi panele „składane w S”, „przesuwne”, i „UPC”.

„S-foldable” to produkt, który ma potwierdzać najlepszą na świecie technologię OLED. Jest to rozwiązanie przeznaczone do wielokrotnego, dwukierunkowego składania. Ekran ten będzie można złożyć dwukrotnie – wewnątrz i na zewnątrz. Po rozłożeniu jego przekątna wynosi 7,2 cala i formą przypomina mały tablet, a po dwukrotnym złożeniu zapewnia iście smartfonowe doznania.

(źródło: Samsung)

Kolejny z produktów to 17-calowy składany ekran, który domyślnie ma formę o proporcjach 4:3 i przypomina od wtedy duży tablet. Po jego otwarciu przeobraża się on w mobilny monitor, którego podstawową zaletą ma być łatwość przenoszenia.

(źródło: Samsugn)

Ekran „przesuwny” to sprzęt, który pozwoli cieszyć się zaletą dużego ekranu poprzez wysunięcie go w poziomie. Jednocześnie można zachować kształt i formę klasycznego smartfona. Zapewni on łatwość przenoszenia urządzenia, jego kompaktowość i będzie łatwy w obsłudze. Będzie to odpowiedź Samsunga na rozwiązanie znane z Oppo Find X 2021, który działa na tej samej zasadzie.

(źródło: Samsung)

Ostatnią kategorią jest Under Panel Camera (UPC), a więc jak sama nazwa wskazuje kamera ukryta pod ekranem. Zapewni to pełnoekranowe doznania, poprzez zminimalizowanie ramek dookoła wyświetlacza jednocześnie nie rozpraszając użytkownika wcięciem na aparat.

(źródło: Samsung)

To wszystko można zobaczyć na wirtualnej wystawie

To, co zostanie zaprezentowanie na targach Display Week, będzie można zobaczyć na wirtualnych stoiskach. To świetna okazja do tego, aby móc zapoznać się z najnowszymi nowinkami i sprawdzić nadchodzące trendy.

Przedstawiciel firmy Samsung Display powiedział:

Wirtualna wystawa 'SID Display Week 2021′ sama w sobie jest wydarzeniem, które wskazuje na potencjał rozwoju branży wyświetlaczy w zdalnym społeczeństwie non-face-to-face. W niedalekiej przyszłości, wyświetlacze dadzą możliwość doświadczenia zmieniającego się życia codziennego.

Oprócz tego, wszystkie treści udostępnione w internetowej, wirtualnej hali wystawowej Display Week 2021, będzie można przeglądać na kanale Samsung Display w serwisie YouTube. Z pewnością warto to zrobić – nie mam wątpliwości, że to, co pokażą Koreańczycy, zdominuje w krótce rynek.