Cuda Samsunga na filmie: smartfon składany na trzy części i przenośny ekran, który zmienia się w laptopa

Samsung wcale nie żartował, zapowiadając, że zamierza stać się liderem wśród producentów urządzeń składanych. Właśnie pokazał na filmie, na czym będzie polegać jego przewaga.

Składane niesamowitości Samsunga

Samsung Display, odpowiedzialne za produkcję wyświetlaczy do całego spektrum urządzeń, zaprezentowało wczoraj kilka śmiałych projektów, nad którymi pracuje się w laboratoriach firmy. Wśród nich znalazł się prototyp smartfona, składanego na trzy części w formę litery „S” czy 17-calowy ekran, którego można złożyć wpół do postaci laptopa, bez straty ciągłości wyświetlacza.

Reklama

Choć przy okazji targów Display Week 2021, otrzymaliśmy kilka grafik prezentujących prototypowe urządzenia, dopiero film pozwala docenić pomysł i kierunek, obrany przez Samsunga.

Tak wygląda przyszłość

Cztery typy urządzeń, omówionych wczoraj, ukazane są tutaj niemal z każdej strony. „S-Foldable”, czyli rodzaj smartfona składanego na trzy części, będzie można odkładać na specjalną stację bazową, dzięki której sprzęt przyjmie formę budzika na stolik nocny. Sprzęt pozwoli na wyświetlanie trzech rodzajów treści na każdym ze składanych wyświetlaczy. Prototyp Samsunga ma także pewien stylistyczny element – przezroczystą obudowę w miejscu trzeciego, najmniejszego ekranu. Po złożeniu tego 7,2-calowca, całość ma mieścić się do kieszeni, choć ogólnie rzecz biorąc, wygląda wtedy dość grubo.

Drugim typem produktów będą ekrany Under Panel Camera – umożliwiające umieszczanie kamerki przedniej w urządzeniach. Na filmie posłużono się przykładem laptopów, w których ramki ekranów są niezwykle cienkie, a aparaty ukryto właśnie pod jedną z warstw wyświetlacza, dzięki czemu pozostają one niewidoczne dla użytkownika.

Trzeci rodzaj sprzętu to duży, 17-calowy ekran OLED składany na pół. Może wtedy przyjmować postać laptopa, co jest często ukazywane w powyższym materiale filmowym.

Jest jeszcze pomysł na smartfona w rodzaju „Slidable” – z rozsuwanym ekranem. Podobne konstrukcje już widzieliśmy, na przykład w LG Rollable, który ostatecznie udostępniany jest w Korei Południowej ograniczonej liczbie odbiorców.

Wszystkie te urządzenia są jedynie prototypami Samsung Display, a nie zapowiedzią konkretnych modeli urządzeń, jednak dają nam wgląd w to, czego możemy się spodziewać po Samsungu w nadchodzących latach. Z pewnością firma ta wykorzysta przynajmniej część pokazanych tutaj pomysłów. Jeśli tak się stanie, to rzeczywiście będziemy mieli do czynienia z liderem urządzeń ze składanymi ekranami.