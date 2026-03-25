Roborock z super nowościami w Polsce. Saros 20 i seria F25 redefiniują sprzątanie

Roborock zasypał nas nowościami. Zadebiutowała bowiem nowa generacja robotów sprzątających – Saros 20 i Saros 20 Sonic, a także pokazano linię pionowych odkurzaczy myjących Roborock F25 (Ace Pro, Ace Combo, Ultra)

Nowe roboty sprzątające Roborock – Saros 20 i Saros 20 Sonic

W zeszłym roku poznaliśmy roboty sprzątające Saros 10R i Saros 10. Warto dodać, że model Roborock Saros 10R trafił do nas na testy i okazał się naprawdę dobrym sprzętem. Nie powinno więc dziwić, że wymagania stawiane przed nowymi urządzeniami marki są wysokie.

Zacznijmy od tego, że seria Saros 20 może pochwalić się systemem AdaptiLift Chassis 3.0, dzięki któremu roboty mogą dynamiczne dostosowywać wysokość, by pokonywać progi do 8,8 cm. Umożliwia on również utrzymanie optymalnej siły ssania na dywanach – do 36000 Pa. Nowe roboty mogą też dotrzeć tam, gdzie wiele innych modeli nie daje rady – mają 7,98 mm wysokości oraz zaawansowane systemy nawigacyjne, czyli StarSight 2.0 w modelu Saros 20 i RetractSense w Saros 20 Sonic.

Wspomniany system StarSight 2.0 nie ma „wieżyczki”. Zamiast tego oparty jest na czujnikach 3D oraz korzysta z kamery RGB. Takie połączenie – jak zapewnia Roborock – umożliwia szybkie i dokładne mapowanie przestrzeni oraz rozpoznawanie ponad 300 typów przeszkód.

Saros 20 | fot. Roborock

Dodatkowo w Saros 20 znalazł się system FlexiArm, którego zadaniem jest prowadzenie szczotki i mopa wzdłuż listew przypodłogowych oraz mebli, docierając do wnęk o wysokości od 2 cm. Na kilka słów zasługuje też architektura TripleLift – umożliwia ona niezależne unoszenie podwozia, szczotki głównej oraz dwóch obrotowych mopów, aby dostosować się do rodzaju sprzątanej powierzchni.

Z kolei jedną z kluczowych zalet modelu Saros 20 Sonic ma być precyzyjne mopowanie twardych podłóg. Robot wyposażony jest w system VibraRise 5.0 z technologią soniczną oraz wysuwany mop – ma to idealnie sprawdzać się w usuwaniu zaschniętych zabrudzeń i dokładnym czyszczeniu przy krawędziach. Interesująco zapowiada się również funkcja RetractSense, która automatycznie chowa LiDAR podczas pracy pod niskimi meblami.

Saros 20 Sonic oferuje jeszcze podwójny system zapobiegający plątaniu, łączący szczotkę główną DuoDivide z boczną szczotką FlexiArm Arc. Z tej technologii powinni być zadowoleni głównie właściciele domowych zwierząt i osoby z długimi włosami.

Oba urządzenia współpracują z nową stacją RockDock, która oferuje mycie mopów w temperaturze do 100°C, suszenie ciepłym powietrzem, automatyczne opróżnianie pojemnika na kurz oraz zautomatyzowaną konserwację.

Saros 20 Sonic | fot. Roborock

Odkurzacze myjące Roborock F25 – możliwości tyle, że można aż się pogubić

Przedstawienie nowej rodziny odkurzaczy zacznijmy od modelu F25 Ace Pro. Wprowadza on nowy sposób czyszczenia podłóg za sprawą technologii JetFoaming, w której wykorzystano gęstą pianę, aby umożliwić skuteczne rozpuszczanie zabrudzeń i neutralizację zapachów bez ich rozmazywania.

Omawiany sprzęt to także moc ssania do 25000 Pa i system JawScrapers Anti-Tangle, który ma skutecznie chronić urządzenie przed plątaniem włosów. Do tego dochodzi funkcja samoczyszczenia w wysokiej temperaturze do 95°C z automatycznym suszeniem, inteligentne wykrywanie poziomu zabrudzeń oraz powiększony zbiornik na czystą wodę.

F25 Ace Pro | fot. Roborock

Roborock F25 Ultra to z kolei propozycja dla osób celujących w urządzenia typu wet & dry. Model ten zapewnia czyszczenie parą i gorącą wodą. Takie podejście ma przełożyć się na skuteczne usuwanie zaschniętych i tłustych plam oraz innych zabrudzeń. Jednocześnie użytkownik może liczyć na bezpieczeństwo czyszczenia delikatnych powierzchni, w tym podłóg drewnianych.

F25 Ultra to jeszcze technologie VaporFlow i WaveFlow oraz inteligentne rozwiązania nastawione na poprawie komfortu użytkowania – m.in. automatyczne dozowanie detergentu, samoczyszczenie i suszenie urządzenia.

F25 Ultra | fot. Roborock

Natomiast Roborock F25 Ace Combo to urządzenie, które może mieć sporo zastosowań. Dostajemy bowiem funkcję odkurzania na mokro i sucho, bezprzewodowe odkurzanie pionowe oraz sprzęt do usuwania roztoczy. Modułową konstrukcję można łatwo dostosować do różnych zadań w domu.

Zaletą z pewnością jest moc ssania wynosząca do 20000 Pa i system JawScrapers – użytkownik może liczyć na skuteczne usuwanie zabrudzeń, a także nie musi martwić się o plątanie włosów. Na wpisanie na listę plusów zasługuje też funkcja SlideTech 2.0, która wspiera w manewrowaniu oraz funkcja FlatReach 2.0 umożliwiająca sprzątanie pod niskimi meblami oraz mamy jeszcze automatyczny dozownik detergentu.

F25 Ace Combo | fot. Roborock

Roboty sprzątające Roborock Saros 20 i seria odkurzaczy myjących Roborock F25 – ceny w Polsce

Od 25 marca do 30 kwietnia klienci zainteresowani kupnem robotów sprzątających Roborock Saros 20 mogą skorzystać ze specjalnej oferty promocyjnej. Cennik wygląda następująco:

Saros 20 Standard – cena promocyjna wersji podstawowej: 5199 złotych, cena regularna: 5699 złotych,

Saros 20 Standard – cena promocyjna wersji z systemem automatycznego uzupełniania i odprowadzania wody: 5899 złotych, cena regularna: 6399 złotych,

Saros 20 Complete – cena promocyjna: 5499 złotych, cena regularna: 5999 złotych, możliwość dokupienia dodatkowego zestawu akcesoriów za 1 złotych, który pozwala na użytkowanie robota nawet przez rok bez dodatkowych wydatków,

Saros 20 Sonic Complete – cena promocyjna: 5499 złotych, cena regularna: 5999 złotych.

W przypadku modeli z linii Roborock F25 także obowiązuje promocja od 25 marca do 30 kwietnia. Cennik przedstawia się następująco:

Roborock F25 Ace Pro – cena promocyjna: 2099 złotych, cena regularna: 2599 złotych,

Roborock F25 Ultra – cena promocyjna: 2899 złotych, cena regularna: 3699 złotych,

Roborock F25 Ace Combo – cena promocyjna: 2199 złotych, cena regularna: 2599 złotych.