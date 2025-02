Taki ma być Samsung Galaxy Z Fold 7. Poznaliśmy wygląd i sporo szczegółów

Do debiutu Samsunga Galaxy Z Fold 7 pozostało jeszcze trochę czasu, ale możliwe, że już teraz znamy sporo szczegółów na temat tego modelu. Co więcej, dowiedzieliśmy się o planach koreańskiej firmy związanych z premierą podwójnie składanego smartfona.

Samsung Galaxy Z Fold 7 – wygląd i wymiary

Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, koniecznie nadróbcie recenzję Samsunga Galaxy Z Fold 6. Owszem, na premierę następcy trzeba trochę zaczekać, ale tych kilka miesięcy minie szybciej niż się spodziewamy. Co więcej, informacji na temat kolejnego składaka Koreańczyków zaczyna przybywać i najpewniej jeszcze przed premierą dość dokładnie poznamy omawiane urządzenie.

Tym razem nie mamy do czynienia tylko z jedną ciekawostką na temat tegorocznego Galaxy Z Folda. Poznaliśmy jego wygląd i niemało szczegółów. Wiadomo – nie są to informacje potwierdzone przez Samsunga, aczkolwiek – patrząc na źródła (Onleaks i Android Headlines) – możemy założyć, że są prawdopodobne.

Na pierwszy rzut oka konstrukcja na renderach wygląda prawie identycznie, jak w poprzedniku, ale zmiany powinniśmy poczuć od razu po wzięciu smartfona do dłoni. Wygląda na to, że Samsung Galaxy Z Fold 7 będzie wyraźnie szczuplejszy od obecnego Galaxy Z Folda – 4,5 mm grubości po rozłożeniu i 9,5 mm po złożeniu (wliczając wypukłość aparatu, bliżej 9 mm bez niej). Aktualny model ma 5,6 mm po rozłożeniu i 12,1 mm po złożeniu. Nie zmienia to jednak faktu, że Chińczycy potrafią być nieco smuklejsi – przykładowo Honor Magic V3 ma, odpowiednio, 4,4 i 9,3 mm.

(źródło: Android Headlines)

Urosnąć mają ekrany – ten zewnętrzny do 6,5 cala, a ten wewnętrzny ma mieć 8,2 cala. Wypada wspomnieć, że niedawno pojawiły się informacje o zastosowaniu warstwy antyrefleksyjnej w składakach Samsunga. Wymiary po rozłożeniu mają wynosić 158,4 x 143,1 x 4,5 mm.

Jeśli chodzi o serce, we wnętrzu ma się znaleźć procesor Snapdragon 8 Elite for Galaxy. Pojawiają się spekulacje o zastosowaniu układu Exynos 2500 w wybranych regionach, aczkolwiek według serwisu Android Headlines jest to mało prawdopodobny scenariusz. Samsung Galaxy Z Fold 7 to jeszcze akumulator 4400 mAh, a także możliwe ulepszenie aparatów – główny ma mieć 200 Mpix, ultraszerokokątny 12 Mpix, teleobiektyw 10 Mpix, aparat do selfie 10 Mpix i drugi aparat do selfie 4 Mpix (ten pod ekranem).

Premiery należy spodziewać się w połowie lipca. Na ujawnienie kolejnych szczegółów musimy poczekać.

Kiedy zobaczymy podwójnie składanego Samsunga?

Huawei Mate XT to smartfon zdecydowanie niezwykły. Od dłuższego czasu możemy spotkać się z informacjami dotyczącymi podobnego urządzenia w wykonaniu Samsunga. Co więcej, producent ujawnił, że wypuści taki sprzęt w styczniu podczas debiutu serii Galaxy S25.

Wiemy już, że prace nad podwójnie składanym smartfonem trwają, ale kiedy zostanie on pokazany? Według raportu ETNews, czyli wiarygodnego źródła, Samsung planuje zaopatrzyć się w części w kwietniu tego roku, a produkcja ruszy wraz z produkcją Galaxy Z Fold 7 i Galaxy Z Flip 7. Ponadto podwójny składak ma być wprowadzony na rynek wraz z innymi składakami, więc najpewniej w okolicach lipca.

W tym roku, oprócz trzech wyżej wymienionych składanych smartfonów, ma zadebiutować jeszcze Galaxy Z Flip FE, który będzie po prostu tańszy. W założeniach ma on pozwolić dotrzeć koreańskiej firmie do większego grona klientów, którzy chcą korzystać ze składanych smartfonów.