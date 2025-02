Składaki Samsunga zyskają jedną z większych zalet Galaxy S25 Ultra

Jeśli potwierdzą się najnowsze rewelacje, to użytkownicy tegorocznych składanych smartfonów Samsunga dostaną zauważalną zmianę. To z pewnością będzie krok w dobrym kierunku.

Jedna z lepszych cech modelu Galaxy Ultra 25

W przypadku serii Galaxy S25 wyróżnia się ekran topowego modelu Samsung Galaxy S25 Ultra, który chroniony jest szkłem Corning Gorilla Armor 2. Warto zaznaczyć, że mamy do czynienia z antyrefleksyjnym szkłem ceramicznym. W założeniach ma ono zapewnić nie tylko dobrą odporność na uszkodzenia i zarysowania, ale również cechować się poprawą widoczności w jasnych pomieszczeniach czy słońcu.

Co więcej, takie szkło może wydłużyć czas pracy bez ładowarki. Otóż nie musimy ustawiać aż tak wysokiej jasności ekranu, aby wyświetlane na nim treści były czytelne. Biorąc to wszystko pod uwagę, naprawdę miło byłoby zobaczyć to samo lub podobne rozwiązanie w innych smartfonach Samsunga.

Podejrzewam, że w przypadku modeli ze średniej półki jeszcze trochę poczekamy na wdrożenie omawianego lub zbliżonego szkła. Tym bardziej, że nawet pozostałe Galaktyki z S25 w nazwie nie otrzymały jednej z lepszych cech S25 Ultra. Możliwe, że zmieni się to wraz z linią S26, ale zanim to zostanie potwierdzone, to czeka nas premiera innych smartfonów producenta, które mają zyskać powłokę antyrefleksyjną.

(fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl)

Składane smartfony Samsunga z nową warstwą chroniącą ekran

Z oczywistym względów szkło, które zastosowano w Galaxy S25 Ultra nie pojawi się w składakach. Nie oznacza to jednak, że zabraknie powłoki antyrefleksyjnej. W celu wdrożenia takiego rozwiązania Samsung ma już prowadzić testy elastycznego materiału – Ultra Thin Glass (UTG) lub Ultra Flexible Glass (UFG) – z dodatkową powłoką.

Koreańczycy mają przygotowywać się do wprowadzenia czterech składanych modeli – Galaxy Z Flip 7, Galaxy Z Flip FE, Galaxy Z Fold 7 i Galaxy G Fold (podwójnie składany smartfon). Nie jest jeszcze pewne, czy nowa warstwa chroniąca trafi do wszystkich tych smartfonów czy jednak niektóre zostaną pominięte.

Owszem nowa warstwa, która nie tylko ochroni ekran, ale też zapewni lepszą widoczność w określonych warunkach, nie będzie wielką rewolucją. Jednak jak najbardziej może mieć znaczący wpływ na ogólne doświadczenie i komfort korzystania z urządzenia. Wypada dodać, że niedawno pojawiły się informacje, że Samsung może szykować niespodziankę z procesorem w Galaxy Z Flip 7.