Samsung odrobił lekcję ze składaków. Może otwierać szampana

Samsung stworzył smartfon, który okazał się odczuwalnie lepszy od poprzednika. Potwierdzają to nie tylko opinie, ale także wyniki sprzedaży.

To najlepszy wynik składanego Samsunga

Sukces Samsunga Galaxy S25 Edge dla niektórych mógł być zaskoczeniem, ale w przypadku Samsunga Galaxy Z Fold 7 wysokie zainteresowanie raczej nie dziwi. W końcu otrzymaliśmy składany smartfon, który względem swoich poprzedników doczekał się zestawu pozytywnych i odczuwalnych zmian, w tym również przeszedł widoczną terapię odchudzającą.

Owszem, nie pod każdym względem Galaxy Z Fold 7 jest idealny i kilka rzeczy wymaga ulepszeń. Jednak jest na tyle dobry, aby stać się najszybciej sprzedającym się składanym smartfonem Koreańczyków w Europie Zachodniej.

Firma Counterpoint Research wskazuje, że bohater tego tekstu sprzedał się w Europie Zachodniej w liczbie ponad 250 tys. egzemplarzy. Oznacza to, że wykręcił ponad dwukrotnie lepszy wynik niż poprzednik, a także o 70% lepszy niż wcześniejszy, najlepiej sprzedający się składak Samsunga – Galaxy Z Fold 4. Ponadto, podany rezultat to więcej niż jakikolwiek inny składany smartfon tego typu na rynku obejmującym Europę Zachodnią.

Pozostaje trzymać kciuki, że wyniki sprzedaży zmotywują Samsunga do podobnych działań w niedalekiej przyszłości. Mam na myśli wprowadzanie urządzeń, które faktycznie są krokiem do przodu, a nie odgrzewanym, nieco mocniej doprawionym kotletem. Będzie to dobre dla całej branży smartfonów, bowiem powinno pozytywnie wpłynąć na chęć rywalizacji, a także zadowoli klientów poszukujących nowych i bardziej dopracowanych produktów.

źródło: Counterpoint Research

Przyszłość może być trudniejsza

Jak zauważa Counterpoint Research w opublikowanym raporcie, rywalizacja w świecie składanych smartfonów jest coraz bardziej zacięta. Naprawdę silnych zawodników wystawiają chińscy producenci, którzy mogą zgarnąć sporą część europejskiego tortu w już niedalekiej przyszłości.

Co więcej, w drodze jest pierwszy składany iPhone. Podobno ma zadebiutować w 2026 roku. Nawet jeśli nie będzie tym najlepszym składakiem na rynku, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że okaże się sprzedażowym hitem. Natomiast klienci, którzy będą zastanawiać się nad propozycją Samsunga, mogą wówczas sięgnąć po składanego iPhone’a.