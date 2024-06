Kiedy premiera Samsunga Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6? Poznaliśmy konkretną datę

Data nie została jeszcze oficjalnie potwierdzona przez Samsunga, ale nowe informacje należy uznać za wysoce prawdopodobne. Na zbliżającym się Galaxy Unpacked poznamy nowe, składane smartfony Koreańczyków, a także inne nowości.

Co zaoferuje Samsung Galaxy Z Flip 6?

Zanim przejdziemy do daty najbliższego Galaxy Unpacked, to wypada pochylić się nad informacjami udostępnionymi przez serwis Smartprix, który dotarł do specyfikacji modelu Galaxy Z Flip 6. Warto też zaznaczyć, że poznaliśmy już specyfikację modelu Galaxy Z Fold 6, a także wygląd Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Możemy więc stwierdzić, że wiemy już naprawdę sporo.

Według udostępnionych informacji, Galaxy Z Flip 6 zostanie wyposażony w 6,7-calowy wyświetlacz Dynamic AMOLED 2X o rozdzielczości 2640 x 1080 (FHD+) i częstotliwości odświeżania 120 Hz. Jeśli chodzi o drugi ekran, to będzie to Super AMOLED o przekątnej 3,4 cala i rozdzielczości 720 x 748 pikseli.

Sercem urządzenia ma być układ Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy. Na dane użytkownika, zależnie od wybranej wersji, otrzymamy 256 lub 512 GB. Co z aparatami? Główny to 50 Mpix (f/1.8) PDAF, który – jak sugeruje Smartprix – znany jest już z Samsunga Galaxy S24 czy Galaxy Z Fold 5. Będzie mu towarzyszył aparat ultraszerokokątny 12 Mpix (f/2.2). Z kolei z przodu znajdzie się aparat 10 Mpix (f/2.2). Dowiedzieliśmy się jeszcze, że smartfon pozwoli na nagrywanie w rozdzielczości 4K przy 60 kl./s i 1080p przy 120 kl./s lub 240 kl./s w przypadku filmów w zwolnionym tempie.

źródło: Samsung via Reddit

Na pokładzie Samsunga Galaxy Z Flip 6 znajdzie się akumulator o pojemności 4000 mAh, a więc większy niż w bezpośrednim poprzedniku. Będzie go można ładować z mocą 25 W. Oczywiście otrzymamy obsługę 5G, a pozostałe dane na tema łączności przedstawiają się następująco: Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 i USB 3.2 Gen 1. Należy jeszcze wspomnieć o wymiarach, które wyniosą 165,1 x 71,9 x 6,9 mm po rozłożeniu i 85,1 x 71,9 x 14,9 mm po złożeniu. Natomiast waga to 187 gramów.

Smartfon ma być dostępnych w czterech wersjach kolorystycznych – Mint, Silver Shadow, Yellow i Blue. Ceny w USA mają wyglądać następująco: 1099 dolarów za wariant 256 GB i 1219 dolarów za 512 GB.

Kiedy Galaxy Unpacked?

To teraz informacja, na którą z pewnością czeka wielu fanów Samsunga, a także miłośników smartfonów. Evan Blass, któremu zawdzięczamy wiele sprawdzonych rewelacji, opublikował na X post z GIF-em. Przedstawia on licznik czasu do kolejnego wydarzenia. Należy zauważyć, że licznik ten wygląda jakby był oficjalny. Według niego, Galaxy Unpacked odbędzie się 10 lipca 2024 roku o 22:00 czasu KST.

Na omawianym wydarzeniu powinniśmy zobaczyć: Samsunga Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, a także Galaxy Watch 7, Galaxy Watch Ultra, Galaxy Buds 3 Pro i Galaxy Buds 3. Mamy jeszcze trochę czasu do wydarzenia, który przykładowo możecie wykorzystać do zapoznania się z naszą recenzją Samsunga Galaxy Z Fold 5 i Samsunga Galaxy Z Flip 5.