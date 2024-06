Apple zaczęło sprzedawać odnowione MacBooki Air 2024. Kto to kupi?

W oficjalnym sklepie Apple pojawiły się odnowione laptopy z serii MacBook Air 2024. Powinniście jednak dwa razy się zastanowić, zanim któryś kupicie, bo możecie później żałować.

Odnowiony MacBook Air 2024 już dostępny

Może i dziś urządzenia elektroniczne nie są tak długowieczne jak te, produkowane za czasów PRL-u, jednak wciąż mogą działać długo – dłużej niż przewiduje gwarancja i rękojmia, która też jest gwarancją, ale na nieco innych zasadach. To ważne, bowiem Apple daje tylko rok (ograniczonej) gwarancji na swoje produkty, ale i tak kupujący otrzymuje z racji prawa dwuletnią rękojmię.

W oficjalnym sklepie internetowym producenta w Polsce już od dłuższego czasu dostępne są odnowione urządzenia. Teraz dołączyły do nich odnowione laptopy z serii MacBook Air 2024 z procesorem Apple M3, które zostały zaprezentowane na początku marca 2024 roku. Wciąż są więc świeżynkami.

Do wyboru są:

13-calowy model z 8‑rdzeniowym CPU i 8‑rdzeniowym GPU oraz 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB w kolorze północ za 5099 złotych,

15-calowy model 8‑rdzeniowym CPU i 10‑rdzeniowym GPU oraz 8 GB RAM i dyskiem SSD o pojemności 256 GB w kolorach północ, księżycowa poświata i srebrnym za 5899 złotych.

Czy opłaca się kupić odnowionego MacBooka Air 2024 w sklepie Apple?

Producent deklaruje, że odnowione urządzenia to produkty wysokiej jakości w atrakcyjnych cenach, które gruntownie odnowiono przed sprzedażą. Objęte są one roczną ograniczoną gwarancją Apple oraz można zwrócić sprzęt w ciągu 14 dni od zakupu. Nie ma natomiast opcji grawerunku i opakowania na prezent.

8.5 Ocena 8 Ocena 7.9 Ocena 9.5 Ocena

W oficjalnym sklepie producenta nowy model 13-calowy w wersji 8/256 GB z 8-rdzeniowym CPU i 8-rdzeniowym GPU kosztuje 5999 złotych, natomiast 15-calowy w wariancie 8/256 GB z 8‑rdzeniowym CPU i 10‑rdzeniowym GPU – 6999 złotych. Teoretycznie można zatem zaoszczędzić od 900 do nawet 1100 złotych.

Teoretycznie, bo praktycznie kupicie oba modele – i to nówki sztuki – w podobnych cenach u oficjalnych partnerów Apple! Na przykład wersję 13-calową w kolorze gwiezdna szarość dostaniecie w Media Expert za 5199 złotych, a wariant 15-calowy za 6199 złotych (to linki afiliacyjne – korzystając z nich, wspieracie naszą działalność, za co dziękujemy).

Oczywiście kupowanie urządzeń z drugiej ręki jest proekologiczne, ale w tym przypadku niezbyt przekonujące ekonomicznie. Jestem pewny, że zdecydowana większość osób wybierze nowe egzemplarze (dlatego że są nowe), szczególnie że dopłata 100-300 złotych nie jest dużą kwotą, gdy kupuje się sprzęt Apple.