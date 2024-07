Im więcej, tym taniej. Premierowa promocja Samsunga może Was skusić

Samsung oficjalnie zaprezentował światu swoje nowe, wyczekiwane przez wielu składane smartfony Galaxy Z Flip 6 i Galaxy Z Fold 6, a oprócz nich także inteligentne zegarki Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra oraz słuchawki Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro. Każde z nich dostępne jest w interesującej ofercie przedsprzedażowej, a oprócz tego, Samsung przygotował także dodatkową promocję, w której można zaoszczędzić jeszcze więcej. A przecież chyba każdy z nas lubi oszczędzać, prawda?

W zestawie lepiej i taniej, czyli Multi Buy Offer

Podczas dzisiejszego Galaxy Unpacked, Samsung zaprezentował urządzenia z łącznie trzech kategorii produktowych – składane smartfony, smartwatche oraz słuchawki true wireless. Na każde z nich firma przygotowała osobne oferty przedsprzedażowe, o których jeszcze za chwilę wspomnę. Ale oprócz tego, stworzono dodatkową promocję Multi Buy Offer, w której kupując więcej niż jedno urządzenie można zyskać dodatkowy zwrot gotówki. Na czym to polega?

Na wstępie zacznijmy od tego, że udział w promocji biorą wyłącznie zaprezentowane dzisiaj sprzęty, a zatem Samsung Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra oraz słuchawki Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro.

Decydując się na zakup dwóch urządzeń z odrębnych kategorii, czyli na przykład smartfona Galaxy Z Fold 6 i zegarka Galaxy Watch Ultra, albo smartfona Galaxy Z Flip 6 oraz słuchawek Galaxy Buds 3 czy jakiegokolwiek innego zestawu dwóch rożnych urządzeń z powyższej listy, możemy zyskać 400 złotych dodatkowego zwrotu na konto.

Jeśli zaś chcielibyśmy wyposażyć się w pełny zestaw nowych urządzeń, czyli w smartfon, smartwatch oraz słuchawki, za sprawą promocji Multi Buy Offer otrzymamy jeszcze wyższy – bo wynoszący aż 600 złotych – zwrot gotówki. Może to być naprawdę świetna okazja dla osób, które chciałyby za jednym zamachem kupić trzy nowe urządzenia i zbudować swój ekosystem Samsung.

Co równie istotne w tej ofercie – wybrane przez nas urządzenia możemy kupić osobno, w różnych sklepach. Warunkiem jest, by znajdowały się one na liście sprzedawców biorących udział w promocji. Po drugie, Multi Buy Offer w pełni łączy się z pozostałymi promocjami przedsprzedażowymi na zaprezentowane sprzęty.

A skoro już przy tym jesteśmy…

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Kup Samsung Galaxy Z Fold 6 lub Galaxy Z Flip 6 i oddaj stary smartfon

Niewątpliwymi gwiazdami wśród urządzeń zaprezentowanych na Galaxy Unpacked są oczywiście smartfony Galaxy Z Fold 6 oraz Galaxy Z Flip 6. Jak co roku, tak i tym razem, Samsung uraczył klientów specjalną ofertą przedsprzedażową, z której skorzystamy kupując telefon w terminie od 10 do 23 lipca.

Samsung znów uruchomił Program Odkup, który może być dla wielu doskonałą okazją na pozbycie się starego smartfona i zyskanie przy tym dodatkowego bonusu, wynoszącego 450 złotych. Dzięki temu, minimalna kwota, jaką możemy uzyskać nawet za kilkuletni, stary smartfon, to 600 złotych. Oczywiście, czym nowszy i w lepszym stanie telefon, tym wyższa kwota odkupu – w ten sposób możemy odzyskać do 3000 złotych gwarantowanego zwrotu.

Jak skorzystać z promocji? Jeśli kupujemy smartfon na stronie samsung.com, możemy już podczas zakupu zaznaczyć chęć skorzystania z programu Odkup, a wtedy już w koszyku otrzymamy natychmiastowy rabat 450 złotych. Wówczas wystarczy tylko odesłać stary smartfon, poprzez wypełnienie formularza na tej stronie. Program Odkup działa także u oficjalnych dystrybutorów Samsunga – odbywa się to zgodnie z zasadami oferty.

Producent przygotował także jeszcze jeden bonus do zakupu Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6. Kupując jeden z tych składaków w oficjalnym sklepie Samsunga zyskujemy ubezpieczenie Samsung Care+ na rok w prezencie, zaś przy zakupie u dystrybutorów można otrzymać gratis etui na nasz nowy smartfon.

Samsunga Galaxy Z Flip 6 kupicie między innymi w sklepach: samsung.com, RTV Euro AGD, Media Expert i x-kom.

Duży Galaxy Z Fold 6 również dostępny jest na samsung.com, a także w x-kom, Media Expert i RTV Euro AGD.

fot. Katarzyna Pura | Tabletowo.pl

Przedsprzedaż nie ominęła także zegarków i słuchawek

W przypadku nowych zegarków Galaxy Watch, firma przygotowała dwie promocje przedprzedażowe. Pierwsza z nich, podobnie jak w przypadku smartfonów opiera się o Program Odkup. Korzystając z niego, możemy odsprzedać stary smartwatch z dodatkowym bonusem – w przypadku Galaxy Watch 7 można w ten sposób odzyskać od 800 złotych lub 1000 złotych, jeśli kupujemy Galaxy Watch Ultra.

Jeśli nie mamy, albo z jakiegoś powodu nie chcemy sprzedawać starego smartwatcha – nic straconego, bowiem w ramach Programu Odkup przy zakupie zegarka, możemy oddać także stary smartfon. Tutaj, tak jak w przypadku przedsprzedaży składaków, możemy zyskać od 600 do 3000 złotych.

Druga, alternatywna promocja na nowe Galaxy Watch, została przygotowana dla osób, które nie chcą odsprzedawać starego zegarka lub smartfona. W ramach niej, przy zakupie Galaxy Watch 7 zyskamy 250 złotych zwrotu na konto, a kupując Galaxy Watch Ultra nawet 450 złotych.

Dodatkowym benefitem dla obu tych ofert jest gratisowy, dedykowany pasek: Fabric Band przy zakupie Galaxy Watch 7 oraz Trail Band w przypadku zegarka Galaxy Watch Ultra.

Zegarek Samsung Galaxy Watch 7 dostępny jest na samsung.com oraz w sieciach RTV Euro AGD, x-kom i Media Expert. Z kolei model Galaxy Watch Ultra można kupić również na stronie samsung.com, w sklepach x-kom, RTV Euro AGD oraz Media Expert.

Przedsprzedaż nie ominęła także słuchawek – przy zakupie Samsung Galaxy Buds 3 producent przygotował cashback na konto w kwocie 200 złotych, natomiast kupując model Galaxy Buds 3 Pro zyskujemy już 300 złotych zwrotu. Oprócz tego, do obu tych modeli w ramach gratisu przedsprzedażowego dołączane jest etui Clip Case z karabińczykiem.

Słuchawki Samsung Galaxy Buds 3 znajdziecie w oficjalnym sklepie Samsung oraz w x-kom i RTV Euro AGD. Z kolei Galaxy Buds 3 Pro można kupić na samsung.com i w sklepie RTV Euro AGD oraz x-kom.

Na koniec najlepsza informacja

Warto przypomnieć, że zarówno promocje przedsprzedażowe na wszystkie nowe urządzenia, jak i oferta Multi Buy Offer obowiązują od dzisiaj, czyli od 10 lipca do 23 lipca włącznie. Analogicznie, regularna sprzedaż startuje dzień później, a więc 24 lipca.

Najważniejsza jest jednak informacja, że wszystkie opisane powyżej promocje łączą się ze sobą. Oznacza to, że możemy bez problemu skorzystać jednocześnie z oferty przedsprzedażowej na składaki, zegarek oraz słuchawki, a na koniec zyskać jeszcze dodatkowy bonus z promocji Multi Buy Offer.

Wszelkie szczegółowe informacje dla każdej z ofert, a także listy partnerów biorących udział w promocjach, znalazły się w ich regulaminach: regulaminie przedsprzedaży Galaxy Z Fold 6 i Galaxy Z Flip 6, regulaminie promocji na Galaxy Watch 7 i Galaxy Watch Ultra, regulaminie oferty z Galaxy Buds 3 i Galaxy Buds 3 Pro, a także w regulaminie akcji Multi Buy Offer.

