Amazon zamknie tę usługę jeszcze w tym roku. Zaskoczeni?

Kryzys i inflacja to dwa słowa, które w ostatni czasie odmieniane są przez nas przez wszystkie przypadki, ponieważ rosnące ceny dotykają wszystkich. Nienajlepszy stan światowej gospodarki nie oszczędza także technologicznych gigantów. Amazon poinformował, że zamyka swój oddział odpowiedzialny za urządzenia fitness.

Amazon podejmuje drastyczne kroki

Kryzys nie omija największych marek technologicznego świata. Na początku tego miesiąca informowaliśmy Was o tym, że oszczędności szuka także Google. Gigant poinformował o tym, że jednym z głównych celów na ten rok jest „oszczędność poprzez poprawę szybkości i wydajności pracy”. Ma to być realizowane poprzez ograniczenie niektórych przywilejów pracowników oraz zmiany w polityce firmy dotyczącej urządzeń dla nowych pracowników – Macbooki zostały zastąpione Chomebookami.

Krok, na który zdecydował się Amazon, jest jednak zdecydowanie bardziej drastyczny. W sieci pojawiły się informacje o tym, że firma rozsyła do swoich klientów maile, w których informuje, że zdecydowała się na całkowite zlikwidowanie oddziału „Halo”, który odpowiedzialny jest za urządzenia przeznaczone do kontroli zdrowia użytkowników. Taka decyzja może być zaskakująca. Przypomnijmy, że na końcu września zeszłego roku, czyli stosunkowo niedawno Amazon wprowadził na rynek nowy produkt z linii Halo.

Mowa tutaj o Halo Rise. Chociaż na pierwszy rzut oka sprzęt wygląda na zwyczajna lampka nocna z budzikiem, to jednak jest to zaawansowane urządzenie mierzące i analizujące sen użytkowników. Sprzęt analizuje ruchy i oddech, a także bieżąco określa fazę snu, żeby wybudzanie rozpocząć w odpowiednim momencie. Sam proces budzenia użytkowników jest realizowany poprzez delikatne rozświetlanie razem z sygnałem dźwiękowym.

Amazon Halo (fot. Amazon)

Kiedy usługa zniknie z rynku?

Melissa Cha, wiceprezes firmy ds. inteligentnych domów i zdrowia marki Amazon w swojej wypowiedzi dla portalu The Verge poinformowała, że decyzja o zamknięciu usługi była trudna, jednak przyznała, że „W ostatnim czasie firma Halo stanęła w obliczu znaczących przeszkód, w tym coraz bardziej zatłoczonego segmentu rynku i niepewnego otoczenia gospodarczego. Mimo że nasi klienci uwielbiają wiele aspektów Halo, musimy zadbać o długoterminową kondycję firmy”.

Ostatnim dniem działania usług pod marką Halo będzie 31 lipca 2023 roku. W wiadomości e-mail do użytkowników, Amazon poinformował, że zwróci pełną kwotę za wszystkie zakupy urządzeń i akcesoriów Halo, dokonane w ciągu ostatniego roku. Firma zobowiązała się również do zwrotu niewykorzystanych opłat za subskrypcję. Aplikacja Halo oraz wszystkie urządzenia tej marki przestaną działać 1 sierpnia. Użytkownicy, którzy chcą pobrać lub usunąć swoje dane, będą mogli to zrobić z menu ustawień programu. Amazon usunie pozostałe dane.

Chociaż dla wielu osób taka decyzja może wydawać się zaskakująca, to jednak eksperci zwracają uwagę na fakt, że w zeszłym miesiącu firma ogłosiła, że zwolni 9000 pracowników. Amazon nieco spóźnił się też z wejściem do segmentu urządzeń fitness. Przypomnijmy, że pierwszy produkt w rodzinie, Halo Band, został ogłoszony w połowie 2020 roku, kiedy na rynku było już naprawdę tłoczno.