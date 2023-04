Nowość w Moje ING. Tego nie zrobił jeszcze żaden polski bank

Moje ING, czyli aplikacja Banku Śląskiego, może teraz pochwalić się nowością, której nie wprowadził jeszcze żaden polski bank. Ta zmiana z pewnością ucieszy wielu zmotoryzowanych klientów ING, którym pozwoli zaoszczędzić na czasie.

Nie musisz fatygować się do biletomatu

ING Bank Śląski podczas rozwoju apki przeznaczonej dla swoich klientów nie zapomina o kierowcach. Już niejednokrotnie informowaliśmy Was o nowościach przeznaczonych właśnie dla tej grupy użytkowników. Dla przykładu, we wrześniu zeszłego roku w Moje ING pojawiła się funkcja, która dzięki korzystaniu z geolokalizacji może zaprowadzić klientów do zaparkowanego samochodu. Oczywiście, Bank nie zapomina także o osobach podróżujących transportem publicznym. W apce można kupić bilety na przejazdy komunikacją miejską w wielu polskich miastach.

Nowość, którą wprowadza ING Bank Śląski, nie jest przełomem, ale miłym dodatkiem, który zadba o jeszcze większą wygodę kierowców. Przypomnijmy, że aplikacja umożliwia opłacenie biletu w strefie płatnego parkowania już od sierpnia zeszłego roku.

Teraz jednak Moje ING udostępnia użytkownikom możliwość zakup biletu parkingowego przy pomocy funkcji Android Auto. Bank Śląski chwali się, że wprowadza to rozwiązanie jako pierwsza placówka finansowa w naszym kraju. Aby korzystać z tej opcji, należy połączyć smartfon z systemem Android z systemem infotainment w samochodzie.

Aplikacja Moje ING (źródło: ING Bank Śląski)

Jak korzystać z nowej funkcji w Moje ING?

Jak sami widzicie, nowość przeznaczona jest dla klientów, którzy na co dzień korzystają ze smartfonów z systemem Android. Bank poinformował jednak, że pracuje także nad udostępnieniem zakupu biletu parkingowego przez Apple Car Play, a więc w perspektywie kilku najbliższych miesięcy będą mogli z niej skorzystać także posiadacze iPhone’ów.

Aby skorzystać z nowości, oczywiście musimy być klientem ING Banku Śląskiego, na swoim smartfonie mieć zainstalowaną aplikację (w wersji od 4.10.0) oraz włączoną usługę geolokalizacji. Jeśli te warunki są spełnione, to wystarczą już tylko 3 proste kroki i bilet parkingowy możecie opłacić nawet bez sięgania po swojego smartfona:

Połącz smartfon z systemem Android Auto w samochodzie,

Na ekranie samochodu wybierz Moje ING,

Wprowadź numer rejestracyjny auta, a następnie rodzaj i czas postoju.

Usługa, tak jak do tej pory, działa dzięki współpracy Banku z operatorem aplikacji moBiLET. Z możliwości zakupu biletu parkingowego w aplikacji zamiast w parkomacie można skorzystać w ponad 100 polskich miastach.