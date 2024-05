Mega okazja! To dobry moment, by kupić składaka od Samsunga

Choć to dopiero maj, Samsungowi najwyraźniej rozwiązał się worek z prezentami. I to nie byle jakimi, bo do swoich topowych „składaków” dorzuca nie jedno, a zestaw dwóch akcesoriów. Jeden warunek: trzeba się pospieszyć.

Składane smartfony Samsung Galaxy w mega promocji

Promocją objęte zostały oba składane smartfony z aktualnej oferty firmy Samsung: Galaxy Z Fold 5 oraz Galaxy Z Flip 5. Ten pierwszy ma ekran składany wzdłuż dłuższej krawędzi i po rozłożeniu zmienia się praktycznie w tablet o przekątnej 7,6 cala. Drugi zaś jest propozycją dla miłośników małych form – przypomina telefon z klapką, oferując 6,7-calowy ekran w środku i 3,4-calowy na zewnątrz.

źródło: strona producenta

Niezależnie od tego, jaki rodzaj „składaka” przemawia do Ciebie bardziej, możesz skorzystać z tej promocji i w formie prezentu otrzymać dwa akcesoria. Pierwszym z nich jest smartwatch Galaxy Watch 4 (w rozmiarze 40 mm), a drugim – całkowicie bezprzewodowe słuchawki Galaxy Buds 2. Łączna wartość tych urządzeń przekracza 1000 złotych, więc można mówić o niemałej hojności (choć z drugiej strony może to być po prostu sposób na rozdysponowanie zalegającego sprzętu poprzednich generacji).

Gdzie jest haczyk? W tym, że trzeba się pospieszyć. Po pierwsze dlatego, że liczba nagród jest ograniczona do 560 sztuk, a po drugie ze względu na terminy. Na zakup trzeba się zdecydować do 19 maja 2024, następnie w ciągu tygodnia dokonać aktywacji telefonu i najpóźniej 2 czerwca wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy wraz z dowodem zakupu.

To tak pokrótce, a pełny regulamin znajdziesz na stronie promocji. Jeżeli zaś nie chcesz tracić ani chwili, to możesz już zajrzeć do sklepu:

To jeszcze nie wszystkie promocje na smartfony Galaxy

A jeśli preferujesz jednak smartfony w tradycyjnej formie, to przypomnę jeszcze tylko, że równocześnie trwa promocja, w ramach której model Samsung Galaxy S24 Ultra możesz kupić taniej o 800 złotych względem ceny sugerowanej. Na spore rabaty mogą liczyć również użytkownicy zainteresowani pozostałymi urządzeniami z serii Galaxy S24 – szczegółami na ten temat zdążył się już podzielić Grzesiek.

