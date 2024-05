Jeszcze niedawno smartwatchom z systemem Wear OS zarzucano, że działają na jednym ładowaniu zbyt krótko, aby ich używanie było komfortowe. Na rynku debiutują jednak kolejne modele, które zapewniają dłuższy czas pracy. Nowy Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro zalicza się do tego grona.

Smartwatch Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro to długodystansowiec

Angielskie słowo endurance znaczy wytrzymałość i dopisek Enduro idealnie pasuje do tego zegarka, ponieważ w trybie smart może działać przez nawet 90 godzin, czyli blisko 4 dni. W trybie energooszczędnym czas pracy sięga natomiast aż 45 dni, choć oczywiście nie zapewnia on pełnej funkcjonalności.

Producent zaimplementował również wsparcie dla szybkiego ładowania, dzięki któremu 30-minutowe ładowanie zapewni zapas energii, wystarczający na 2 dni typowego użytkowania. Akumulator w zegarku ma pojemność 628 mAh. To naprawdę dużo, choć – dla porównania – OnePlus Watch 2 ma baterię 500 mAh i może działać do 100 godzin.

źródło: producent

W przypadku Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro kluczem do uzyskania tak długiego czasu pracy jest zastosowanie dwóch wyświetlaczy. Jeden z nich to 1,43-calowy AMOLED o rozdzielczości 466×466 pikseli (326 ppi), natomiast drugim jest energooszczędny Ultra-low-power Display z możliwością wybrania koloru podświetlenia (do dyspozycji jest aż 18 barw).

Ten pierwszy zapewnia dostęp do pełnej funkcjonalności smartwatcha, podczas gdy drugi tylko do wybranych funkcji, między innymi licznika kroków, spalonych kalorii, poziomu natlenienia krwi, pulsu i kompasu ułatwiającego nawigację w środowisku zewnętrznym.

Zegarek jest „wytrzymały” (jak wskazuje jego nazwa) również dlatego, że spełnia kryteria militarnej normy MIL-STD-810H i jest odporny na napór wody do 5 ATM. Jego górną część pokrywa szkło szafirowe, natomiast do wyprodukowania obudowy wykorzystano stal nierdzewną, aluminium i nylon o wysokiej wytrzymałości z włóknem szklanym.

Urządzenie ma na pokładzie procesor Snapdragon W5+ Gen 1 (4 nm) i 22-nm koprocesor, 2 GB RAM i 32 GB pamięci wbudowanej, Bluetooth 5.2 i Wi-Fi 2,4 GHz, głośnik i mikrofon oraz NFC (do płatności Google Pay) i system Wear OS 3.5. Do tego obsługuje GPS, Glonass, Galileo, QZSS i Beidou.

Cena smartwatcha Mobvoi TicWatch Pro 5 Enduro

Zegarek jest już dostępny w sprzedaży – trzeba za niego zapłacić 359,99 euro, co jest równowartością około 1550 złotych. Producent oferuje tylko jedną wersję kolorystyczną o nazwie Obsidian.

Osoby, które kupią model TicWatch Pro 5 Enduro, otrzymają w prezencie również 12-miesięczną subskrypcję VIP, skupioną wokół funkcji związanych ze snem. Tutaj warto dodać, że urządzenie jest w stanie wykryć chrapanie.