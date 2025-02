Duża część specyfikacji Galaxy Z Flip FE ujawniona przed premierą

Nie jest żadną tajemnicą, że producent z Korei Południowej pracuje nad przystępniejszym cenowo modelem z serii Galaxy Z Flip. Właśnie dowiedzieliśmy się, jaką specyfikację może mieć smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE. Możecie doświadczyć déjà vu.

Specyfikacja Galaxy Z Flip FE wygląda bardzo znajomo

Do tej pory wiedzieliśmy jedynie, że Koreańczycy zastosują w pierwszym składanym modelu z dopiskiem „FE” procesor Exynos (2400 lub 2400e), co pozwoli im ograniczyć koszty produkcji. Najnowszy przeciek dostarcza potężną dawkę informacji na temat wnętrzności tego urządzenia. Mało prawdopodobne, aby Was one zachwyciły.

Aktualnie testowany przez firmę prototyp w dużej części przypomina Galaxy Z Flip 6, ponieważ ma takie same wyświetlacze, szkło UTG, zawias, głośniki stereo oraz aparat wewnętrzny. Ponadto wyposażony jest w aparat główny o rozdzielczości 50 Mpix (na zewnętrznej stronie klapki), szkło Corning Gorilla Glass Victus, łączność Wi-Fi 6E i aluminiową, płaską ramę.

Urządzenie oferuje też ProVisual Engine i jest odporne na wodę, a do tego obsługuje ładowanie przewodowe o mocy 25 W. Aktualnie testowane jest z podobnym oprogramowaniem jak Galaxy Z Flip 7 i Galaxy Z Fold 7, ale jest pewne, że nie obsłuży niektórych funkcji Galaxy AI z uwagi na ograniczenia NPU w Exynosie 2400(e).

Wszystko wskazuje zatem na to, że Koreańczycy wykorzystali Galaxy Z Flip 6 jako podstawę dla Galaxy Z Flip FE, ponieważ główną różnicą jest procesor – miejsce układu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy zajmie SoC Exynos 2400(e). Niewykluczone też, że firma zmniejszy ilość pamięci w podstawowej konfiguracji. Trudno jednak przewidzieć, jak bardzo pomoże to zredukować cenę, a w końcu to ona ma być motorem napędowym sprzedaży.

Ile będzie kosztował smartfon Samsung Galaxy Z Flip FE?

Cena Galaxy Z Flip 6 w Polsce w momencie premiery zaczynała się od 5199 złotych za wersję 12/256 GB. Według ostatnich doniesień Galaxy Z Flip 7 ma kosztować tyle samo co poprzednik, choć w Polsce może być nawet tańszy, jeżeli kurs euro pozostanie na tak korzystnym dla klientów poziomie.

Aby Galaxy Z Flip FE zainteresował klientów, nie powinien kosztować więcej niż 4000 złotych (aktualnie Galaxy Z Flip 6 można za tyle kupić), choć rozsądniejszą ceną byłoby 3499 złotych, aczkolwiek raczej nie ma szans na tak niską.