Seria Nothing Phone (3a) zrobi fotograficzny krok naprzód

W Nothing Phone (3a) dojdzie do dużego postępu w kontekście możliwości fotograficznych. Oficjalnie potwierdził to już sam producent, zdradzając kilka szczegółów. Już to, co wiemy, może się podobać, a na pewno trzyma też jeszcze jakieś bomby na premierowe wydarzenie.

W serii Nothing Phone (3a) pojawi się peryskopowy teleobiektyw

W serii Nothing Phone (3a) pojawić ma się potrójny aparat z tyłu. Producent opisuje poszczególne oczka dość lakonicznie i chaotycznie, ale da się z tego wyciągnąć kilka bardzo interesujących szczegółów.

I tak na przykład główny aparat zaoferuje rozdzielczość 50 Mpix, optyczną stabilizację obrazu (OIS) oraz nagrywanie filmów w rozdzielczości 4K. Obiektyw będzie przechwytywał aż o 64% więcej światła w porównaniu do Nothing Phone (2a), co pozwala liczyć na większą głębię i szczegółowość.

Najważniejszą nowością będzie jednak dodatkowy sensor 50 Mpix wyposażony w teleobiektyw peryskopowy i oferujący 3-krotny zoom optyczny, 6-krotny zoom hybrydowy oraz 60-krotny zoom maksymalny. To samo oczko posłuży do fotografii makro i portretowej (i w tym kontekście warto zwrócić uwagę na ogniskową wynoszącą 70 mm). Prawdopodobnie trafi ono jedynie do mocniejszego z dwóch modeli składających się na nową serię.

Dopełnieniem zestawu będzie trzeci aparat, o którym wiadomo póki co niewiele, ale najprawdopodobniej będzie to sensor o rozdzielczości 8 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym. W kontekście fotografii istotną rolę odegra także technologia TrueLens Engine 3.0, optymalizującą parametry obrazu, wspierając się sztuczną inteligencją.

See more. Capture more. Every detail crystal clear. pic.twitter.com/Iqxz6hnxto — Nothing (@nothing) February 18, 2025

Jakie będą smartfony z serii Nothing Phone (3a)?

Niemal równocześnie z oficjalnymi informacjami na temat aparatów w serwisie SmartPrix pojawiły się nieoficjalne wieści dotyczące pozostałych elementów specyfikacji smartfonów z serii Nothing Phone (3a).

Wynika z nich, że bazą dla nowych urządzeń będzie ośmiordzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 cechujący się częstotliwością taktowania do 2,5 GHz. Smartfony mają zostać także wyposażone w 6,72-calowe wyświetlacze AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz oraz akumulatory o typowej pojemności 5000 mAh. Całość zamknięta zostanie zaś w obudowach spełniających wymogi normy IP64.

Wszystko okaże się już niebawem, ponieważ oficjalna prezentacja serii Nothing Phone (3a) odbędzie się 4 marca 2025 roku. Start wydarzenia zaplanowano na godzinę 11.00 naszego czasu.